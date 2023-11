Ora l’Inter rivuole la vetta 

Operazione controsorpasso. Superata ieri dalla Juventus, l’Inter vuole riprendersi la vetta della classifica stasera a San Siro. Il match contro il Frosinone di Di Francesco chiuderà il programma della dodicesima giornata del campionato di Serie A ed è indubbiamente il più atteso insieme al derby Lazio-Roma (fischio d’inizio all’Olimpico alle 18). A sua volta, il Napoli – che aprirà la domenica sfidando al “Maradona” l’Empoli – punta a sorpassare il Milan fermato sul pari ieri a Lecce. Sempre oggi, si giocano Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta alle 15.

Ai vertici

Sembra spianata la strada per l’Inter di Inzaghi che ha chiesto un ulteriore sforzo ai suoi giocatori prima della sosta in questo autunno straordinario, sia in Italia che in Europa. Anche il Napoli vuole cavalcare l’onda positiva, almeno in campionato. Quale occasione migliore poi per prendersi il terzo posto. Non vale il vertice della classifica, ma l’onore sicuramente e buona parte della stagione, il derby romano. Sia i giallorossi di Mourinho sia i biancocelesti di Sarri (separati da un solo punto) sono al momento fuori dalla zona Europa.

Corsa salvezza

Sfida cruciale in chiave salvezza, invece, per l’Udinese nel primo pomeriggio, contro l’Atalanta. I friulani cercano il bis dopo l’impresa di San Siro col Milan. Esame di maturità a Firenze, infine per il Bologna, lanciatissimo e in odore d’Europa.

RIPRODUZIONE RISERVATA