Ora l’Inter punta la Coppa Italia 

Milano si è risvegliata colorata di nerazzurro. La festa è durata fino quasi all'alba davanti al Duomo, con i giocatori affacciati sulla piazza a lanciare cori cantati dalle migliaia di tifosi che sono rimasti oltre le tre di notte a celebrare il ventunesimo scudetto interista. Balli, canti, cori che sono partiti immediatamente dopo il triplice fischio dell'arbitro Bonacina che ha sancito la fine della partita contro il Parma e il via ufficiale alla festa, durata appunto anche per i calciatori fino a notte inoltrata, dopo essere iniziata negli spogliatoi, proseguita in un hotel in zona San Siro e poi in centro a Milano. E il sottofondo musicale è stato un ritorno per la squadra nerazzurra: come nel 2024, infatti, i calciatori hanno festeggiata con la canzone “Made in Romania” del cantante romeno Ionut Cercel, il cui ritornello “Yali Yali” era già stato tormentone interista nello scudetto della seconda stella.

«Campioni»

I festeggiamenti sono proseguiti anche sui social, in una diretta su Instagram tra Thuram e Calhanoglu («Sono veramente contento che abbiamo vinto questo scudetto perché fuori dal mondo Inter c'è gente veramente cattiva e che ci odia», le parole del francese) ma sono stati evidenti anche sulla sede dell'Inter. Da ieri mattina sul tabellone elettronico posto sul tetto dell'edificio in viale della Liberazione, infatti, campeggia la scritta luminosa “Campioni” e il numero 21 all'interno di un tricolore. La festa per l'Inter continuerà in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Verona, il 17 maggio, quando ci sarà la consegna della coppa e a seguire la parata con l'autobus scoperto.

Testa alla Lazio

Ma ci sarà tempo per completare i festeggiamenti, perché ora l'obiettivo si è spostato sul secondo trofeo, la Coppa Italia, con la finale contro la Lazio del prossimo 13 maggio. E lo ha confermato lo stesso Chivu dopo il successo col Parma: «La festa? Sono contento, i giocatori è giusto se la godano. Io non voglio essere ipocrita ma sto pensando alla finale di Coppa Italia». Solo José Mourinho, nella storia interista, ha conquistato due titoli al suo primo anno in panchina. E, in generale, solo in dieci occasioni una squadra italiana ha centrato la doppietta scudetto-Coppa Italia.

Lautaro sul più bello

Per diventare l'undicesima squadra a realizzare la doppietta, ora Chivu vorrebbe recuperare tutti: Lautaro ha giocato 25' con ottimi ritmi contro il Parma (con la firma dell'assist per il 2-0 di Mkhitaryan) e contro la Lazio nella sfida di campionato di sabato potrà mettere altri preziosi minuti nelle gambe verso la finalissima sempre contro i biancocelesti. Più complicato il ritorno di Calhanoglu, che era in panchina col Parma ma solo per stare vicino ai compagni e poi festeggiare il tricolore in campo. Vederlo in campo all'Olimpico tra meno di dieci giorni sembra complicato, ma per l'obiettivo doppietta il turco potrebbe anche provare a stringere i denti.

RIPRODUZIONE RISERVATA