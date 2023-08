Ora l’Inter pensa  ad Arnautovic Napoli, ecco Cajuste  

Dopo quasi due mesi di apparente immobilismo, il Napoli batte un colpo, anzi due, e diventa protagonista delle ultime giornate di calciomercato. Dopo il blitz che ha portato Natan alla corte di Rudi Garcia per sostituire il coreano Kim, ieri è toccato a Cajuste, Il centrocampista svedese-statunitense, ma cresciuto in Cina, è arrivato a Roma dove ha effettuato le visite mediche. Il club partenopeo ha investito 12 milioni di euro per assicurarsi il suo vice-Anguissa ma la ormai possibile partenza di Zielinski potrebbe regalare maggiore spazio al neo-acquisto. Dall'Arabia, infatti, continua la corte nei confronti del centrocampista polacco e, soprattutto, per Osimhen: per il nigeriano l'offerta a De Laurentiis sarebbe arrivata alla cifra stratosferica di 180 milioni di euro. Se Osi dovesse andare via, al suo posto potrebbe arrivare il canadese David dal Lille.

Viola scatenati

In attacco l'Inter è alla ricerca di uno se non due attaccanti da affiancare a Lautaro Martinez: per Balogun servono più di 40 milioni. Sembra tramontare però anche l'ipotesi Taremi per il quale il Porto ha richieste molto alte. Intanto, i nerazzurri avrebbero fatto un tentativo con il Bologna per il ritorno di Arnautovic. Molta attiva la Fiorentina. Visite mediche per Nzola e Christensen. L'attaccante proveniente dallo Spezia è stato pagato 13 milioni; il portiere danese viene invece dall'Hertha Berlino per 6 milioni. Ieri si è aggregato anche il difensore colombiano Mina arrivato a parametro zero dall'Everton. Entro fine settimana dovrebbe aggregarsi l'attaccante italoargentino Beltran del River Plate. In uscita figurano Amrabat e Quarta. L'Atalanta si gode il neo-acquisto Gianluca Scamacca ieri al debutto con la maglia nerazzurra ma lavora anche all'imminente arrivo di De Ketealare dal Milan. In uscita verso la Germania potrebbero esserci Muriel che piace all'Eintracht Francoforte e Maehle su cui c'è il Wolfsburg. La Lazio insiste per Ricci dal Torino e intanto ha sciolto le riserve: Luca Pellegrini tornerà alla corte di Sarri. C'è l'accordo con la Juventus che nel frattempo è alle prese con le proteste dei tifosi che con uno striscione («Resta a Milano, il secondo portiere non lo vogliamo») e cori durante la tradizionale sfida con la squadra giovanile hanno detto chiaramente “no” all'arrivo di Romelu Lukaku. In arrivo, invece, si registrano nuove voci su un'offerta al Galatasaray per riportare in Italia Nicolò Zaniolo.

