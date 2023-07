Ora l’Inter pensa a Balogun 

Visite fatte, oggi la firma: Chukwueze è l’ottavo giocatore acquistato dal Milan. L’attaccante arriva dopo 37 gol in 207 partite col Villarreal e si unisce a Okafor, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Romero, Sportiello e Jimenez. Inoltre la decisione della Figc di equiparare ai comunitari i britannici, come gli svizzeri, consente ai rossoneri e a tutte le società nelle stesse condizioni di liberare un posto per l’ingaggio di extracomunitari.

Trattative

La Fiorentina tratta con il River Plate per Lucas Beltran, attaccante classe 2001. L’operazione è onerosa (circa 20 milioni di euro). Cerca un bomber anche l’Inter, che oltre a pensare a Morata sta puntando su Balogun dell’Arsenal. L’idea è offrire 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, anche se Morata resta il preferito di Inzaghi.

In casa Atalanta è vicina l’uscita di Hojliund conteso tra Psg e ManUnited: entro domenica potrebbero arrivare novità, il danese però darebbe priorità agli inglesi. I bergamaschi chiedono 80 milioni ma i Red Devils contano di chiudere per 70 più bonus.La Lazio è vicina al centrocampista Djibril Sow, regista classe 1996 dell’Eintracht Francoforte. La Roma a sua volta accelera per la coppia Scamacca-Renato Sanches. Viste le difficoltà di arrivare a Morata (col gioco al rialzo dell’Atletico Madrid), Mourinho avrebbe dato l’ok.

Dalla Francia

Kylian Mbappé intanto avrebbe declinato la proposta dell’Al Hilal, che ha offerto all’attaccante del Psg un biennale da 400 milioni di euro e al club altri 300 milioni. Alla squadra saudita starebbe per approdare invece Marco Verratti, tentato da un triennale tra i 20 e i 25 milioni.

