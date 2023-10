Ora l’inflazione mangia i risparmi 

L’ombra dell’inflazione resta sulle tasche degli italiani. Nel secondo trimestre 2023, nonostante il raffreddamento dei prezzi, il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito portando a una contrazione dei risparmi, in una generale tendenza alla diminuzione in corso dalla fine della pandemia.

Flessione

La situazione è delineata dai dati Istat. Tra aprile e giugno, in coincidenza con l’inversione di rotta del Pil che ha chiuso il trimestre con un calo dello 0,4%, il reddito disponibile delle famiglie è diminuito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,2%. La propensione al risparmio, che già da diversi trimestri si attesta sotto i livelli pre-Covid, si è così fermata al 6,3%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al periodo gennaio-marzo. E a fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi su base congiunturale, con il tasso di inflazione scivolato progressivamente da oltre l’otto al sei e mezzo per cento, il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Il tutto con una pressione fiscale che non ha dato segnali di discesa, rimanendo stabile al 42%.

«Quadro allarmante»

Alle prese con il carovita, gli italiani hanno insomma iniziato ad intaccare i risparmi. Secondo Confesercenti nei primi sei mesi di quest’anno la quota di risorse destinata al risparmio è calata di 20 miliardi. L’associazione parla di «un quadro allarmante: le famiglie stanno riducendo le proprie capacità di risparmio per conservare il livello dei consumi, a fronte di una perdita di potere d’acquisto che ancora non si è arrestata: rispetto allo scorso anno, circa 8 miliardi in meno in sei mesi, pari a oltre 300 euro in meno a famiglia. Inoltre, al debito pubblico che ogni italiano si accolla - circa 48mila euro a testa - si somma una veloce crescita del debito privato delle famiglie consumatrici: nel 2023 dovrebbe arrivare a sfiorare gli 11.500 euro pro-capite, circa 1.300 euro in più rispetto al 2019». Preoccupazioni a cui si aggiungono anche quelle dei consumatori. L’aumento dei prezzi e il caro bollette, con gli ultimi aumenti di quasi il 5% per il gas e di oltre il 18% per la luce, «avranno ripercussioni sulla crescita della nostra economia, dato che i consumi rappresentano il 60% del Pil», afferma l’Unione nazionale consumatori, che chiede al governo di ripristinare «tutti gli aiuti introdotti da Draghi almeno fino a che i prezzi di luce e gas non torneranno ai livelli pre-crisi del 2020».

