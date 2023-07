Ora l’incoronazione in Sardegna  

Un dominio totale, assoluto. Annemiek Van Vleuten si avvicina sempre più a realizzare un’impresa difficilmente ripetibile, in un Giro Donne al quale mancano soltanto due tasselli: le tappe sarde. L’olandese della Movistar ha dominato anche la temuta Albenga-Alassio e oggi, nel giorno di riposo, che la carovana trascorrerà in Sardegna, potrà preparare le ultime due frazioni, la Nuoro-Sassari di domani e la conclusiva Sassari-Olbia di domenica, per portare a casa la quinta (!) grande corsa a tappe consecutiva. Un percorso da fantascienza, iniziato il 30 giugno 2022 a Cagliari, proseguito con il trionfo in rosa di Padova, quello al Tour de France poche settimane dopo, poi i due consecutivi alla Vuelta a España (che nel 2023 è stata spostata e anticipata). A Olbia l’attende l’ultima rosa di una carriera irripetibile, che concluderà alla soglia dei 41 anni. Magari dopo aver aggiunto il Tour e la seconda Tripla Corona di fila.

La tappa ligure

Ieri le 144 atlete rimaste in gara hanno affrontato una delle tappe più temute. La Albenga-Alassio proponeva diverse salite e l’impennata finale sino al Santuario della Guardia, dove la classifica è stata rimodellata per assumere quella che potrebbe essere una forma quasi definitiva. Il podio vede al momento in maglia rosa la campionessa del mondo, Juliette Labous seconda a 3’56” e l’azzurra (nel senso della maglia di miglior italiana che indossa) Gaia Realini, terza a 4’25”. Un podio che è anche l’ordine d’arrivo di giornata: la francese della Dsm-Firmenich è giunta a 13” da Van Vleuten, l’italiana della Lidl-Trek a 20”, rafforzando la leadership nella classifica delle giovani.

In Gallura

Tra ieri notte e stamattina, la carovana si è trasferita nell’Isola. Un aereo ha portato le atlete, in nave il resto della carovana con i mezzi, sempre con approdo a Olbia. Dopo sette giorni stressanti (basti pensare alla grandine che ha cancellato a metà del programma la crono inaugurale di Chianciano Terme o alla cadute di Ceres che hanno escluso dalla corsa Elisa Longo Borghini) e molto faticose, un turno di riposo non può che far piacere. Le concorrenti sono attese da due giorni di fuoco, letteralmente. Il caldo sarà il vero nemico nelle due tappe sarde che, dietro un’altimetria poco appariscente, nascondono un dislivello totale di 3200 metri.

RIPRODUZIONE RISERVATA