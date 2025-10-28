VaiOnline
Sestu.
29 ottobre 2025 alle 00:20

Ora l’idrogeno verde arriva anche nelle case 

Via alla fornitura di combustibile green anche agli abitanti di Sestu. Gaxa, società di Edison Energia, annuncia l'avvio della fornitura ai clienti privati della miscela composta da gas naturale e idrogeno verde prodotto da Italgas nell'impianto di Sa Moriscau recentemente entrato in esercizio. Un composto che consente di ridurre le emissioni di anidride carbonica lasciando «le bollette invariate, a parità di potere calorifico fornito». L'iniziativa rappresenta una nuova tappa di un percorso avviato a maggio con l'accordo firmato da Gaxa e Granarolo per lo stabilimento Casearia Podda di Sestu: il primo caso in Italia di fornitura continuativa di una miscela di metano e idrogeno verde a un sito produttivo industriale. «Con il blend di metano e idrogeno verde accompagniamo famiglie e imprese sarde verso un futuro a basse emissioni, senza variazioni di prezzo», dice Emanuela Gatteschi, ad di Gaxa.

