Ora l’ex first gentleman rischia il posto 

Oltre al rapporto sentimentale con Giorgia Meloni, la pubblicazione dei suoi fuori onda su Striscia la Notizia potrebbe costare ad Andrea Giambruno il posto di lavoro.

Procedura

Ieri Mediaset ha annunciato la sua autosospensione per una settimana dalla conduzione di “Diario del Giorno” su Rete 4 e, come confermava nel pomeriggio all’Ansa un portavoce di Cologno Monzese, l’azienda «sta valutando con attenzione i fatti». Quei passaggi così volgari ed espliciti – la proposta a una collega di threesome e foursome (una cosa a tre, a quattro), la rivendicata tresca con un’altra persona, l’annunciato auto acchiappamento pelvico («Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?», e una voce femminile che gli replica: «L’hai già fatto») – sono elementi che possono aver violato il codice etico aziendale. Se Mediaset contestasse l’infrazione al giornalista, magari insieme a eventuali danni aziendali, potrebbe essere la fine del rapporto di lavoro.

I precedenti

D’altra parte Giambruno aveva suscitato polemiche già ad agosto, guadagnandosi sul campo qualche imitazione da parte di Crozza, bordate polemiche dal fronte femminista e una difesa piuttosto tiepida da parte della premier. «Se non ti ubriachi il lupo lo eviti...», era stato il commento in diretta del conduttore di “Diario del giorno” su Rete 4 al caso della 19enne palermitana stuprata dal branco dopo una serata trascorsa nei locali della Vuccinia. Parole che hanno fatto scoppiare un caso che ha coinvolto anche il governo. Qualche giorno prima aveva già fatto parlare di sé con un attacco al ministro della Sanità tedesco Lauterbach, che aveva pubblicato un post dalla Fontana di Trevi ipotizzando la fine del turismo in Italia a causa del troppo caldo: «In Italia fa troppo caldo? Se non stai bene, stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?», aveva detto il giornalista.

Il cuore gitano

A inizio ottobre una nuova polemica su Giambruno, stavolta sul tema migranti. Durante il programma, il conduttore aveva usato il termine “transumanza” per definire l’arrivo di migranti dall’Africa all’Europa attraverso il Mediterraneo. «Termine decisamente inopportuno e inappropriato. Me ne scuso», era stata poi la sua marcia indietro. Solo qualche giorno fa, in un'intervista al settimanale “Chi”, Giambruno aveva parlato anche della sua vita personale e di coppia: «Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare». Fra le domande, una sulle nozze: «Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l'abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io».

Il ciuffo

Quanto al suo look: «È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi... Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti». Proprio il ciuffo è citato nel primo dei due fuori onda trasmessi da Striscia mercoledì e ieri. Nel primo, il conduttore si lamenta dei commenti sulla sua pettinatura e poi si rivolge con insistenza alla collega in studio - «per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana» - soffermandosi sulla tonalità di blu della sua camicia definendolo blu Estoril: «Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu Estoril. Non è blu Cina, non ti si addice». Poi le parole senza filtro del secondo fuori onda, il più imbarazzante.

