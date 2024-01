Ora l’Esperia punta alla Poule Gold 

Dopo una serie negativa durata quattro turni, l’imperativo era uno solo: tornare a vincere. E l’Esperia ha puntualmente eseguito l’ordine mercoledì sera, liquidando a Monte Mixi il Mondragone, fanalino di coda della B Interregionale. Prestazione sostanziosa per la squadra di Manca, che ha messo in discesa la gara fin dal primo quarto per poi controllare i tentativi di reazione dei campani. E in una giornata meno produttiva del solito per Thiam, a sigillare l’ottava vittoria ha pensato soprattutto Kucan, a referto con 19 personali.

I due punti conquistati rappresentano una boccata d’ossigeno per i granata, che a 5 turni dal termine della stagione regolare non hanno ancora abbandonato le chance di agganciare la Poule Gold. Per raggiungere il traguardo, però, vanno recuperate 4 lunghezze su Valdiceppo, quarta forza del torneo, che può contare anche sulla differenza canestri favorevole.

La missione è ardua, ma non impossibile: la striscia vincente di fine 2023 ha dimostrato che l’Esperia ha il potenziale per giocare alla pari anche con le big. E un altro test di maturità, in questo senso, arriverà già domenica con il difficile trasferta di domenica (ore 17) contro la capolista Virtus Roma.



