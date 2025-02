Ora l’Esperia insegue un posto tra le otto 

La Confelici ha ripreso la marcia. Dopo l’esordio difficile di Pesaro, i cagliaritani si sono presi la prima vittoria nella Poule Gold di Serie B Interregionale stendendo il Bramante a Monte Mixi con un Giordano in formato extra lusso: la point guard da Rosario si è caricato i suoi sulle spalle dopo un inizio complesso e, a suon di triple, ha indicato la strada verso il successo. Per lui 29 punti a referto, con 9 “bombe” letali che hanno indirizzato la sfida. Una performance stellare, che fa gongolare coach Manca: «Abbiamo aspettato Marco per tutta la prima fase», sottolinea, «inizialmente era fuori, poi quando è rientrato necessitava di tempo per ambientarsi. Sabato abbiamo visto ciò che può darci: se sta bene è bravissimo a spaccare le partite».

Carattere

Contro il Bramante, però, l’Esperia ha saputo anche soffrire. Trascinati dalle triple di Rinaldi, i marchigiani avevano preso il sopravvento in maniera decisa nel secondo periodo, trovando anche il +13: «In questa seconda fase il livello è alto e ogni distrazione si paga», spiega, «abbiamo perso un po’ di fiducia sulle prime scelte difensive». A tal proposito, il coach granata non lesina l’autocritica: «In quel frangente ho sbagliato nel voler cambiare difesa. Poi, durante la pausa di metà partita, ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di assecondare le nostre caratteristiche. Siamo una squadra capace di cambiare marcature mantenendo alta l’aggressività. A quel punto sono aumentate sia l’intensità che la voglia, e la squadra ha mostrato tutta un’altra faccia».

La corsa playoff

I due punti conquistati sabato permettono di non perdere terreno nella corsa ai playoff. Una lotta serrata e incerta: «Potrebbe esserci più equilibrio rispetto a quanto si pensava alla vigilia», osserva Manca, «questo girone è molto tosto, però ci sono state diverse squadre della nostra divisione che hanno vinto. Fin qui abbiamo incontrato due squadre forti e diverse per caratteristiche. Il Bramante si è rivelato più intenso, il Loreto più strutturato». Ora però si volta pagina: il prossimo ostacolo si chiama Porto Recanati, altra contender accreditata per la post season: «Sarà un’altra sfida difficile», evidenzia, «Porto Recanati gioca in un campo piccolo e molto caldo. La squadra è competitiva, ma il livello generale è questo, dobbiamo fare più punti possibile per riuscire ad arrivare tra le prime otto».



RIPRODUZIONE RISERVATA