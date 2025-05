Ora l’Esperia deve crederci 

Elegante come un ballerino di tango, furbo come un dieci del calcio argentino. Marco Giordano ha stregato Cagliari con la sua danza cestistica fatta di finte, step back immarcabili e un rilascio di palla che è poesia. La standing ovation che il pubblico di Monte Mixi gli ha tributato a pochi secondi dalla fine di Gara 2 contro Matelica racconta tutto: da anni in città non si vedeva un giocatore così.

Parla Giordano

«Quella di giovedì è stata una delle mie migliori partite», racconta, «sono contento per il carattere che abbiamo mostrato». Giordano ne ha messi 35, guidando la Confelici a una vittoria che vale la finale di B Interregionale. Un’impresa che solo tre mesi fa sembrava impossibile: nel girone d’andata della Poule Gold, i rossoblù avevano perso 5 partite su 6. Da metà marzo a oggi, però, la squadra ha cambiato pelle. Ora l’ultimo gradino: «Ci mancano solo due partite per raggiungere il nostro obiettivo: la promozione in B Nazionale».

La scommessa

Giordano è stato la scintilla. Promessa delle nazionali giovanili argentine, poi un grave infortunio l’ha tenuto lontano dai campi. L’Esperia ha creduto in lui grazie anche ai consigli del suo agente Carlos Prunes, lo stesso che in passato scoprì Manu Ginobili. Una scommessa vinta. «Qui a Cagliari ho trovato persone speciali, che hanno fatto di tutto affinché fossi nelle migliori condizioni. Così diventa tutto diventa più facile». Coach Manca inizialmente lo ha centellinato, ma bastavano pochi minuti per capire che si trattava di un marziano per la categoria. E oggi il pubblico di Monte Mixi è pazzo di lui, con giovani e meno giovani in fila per un selfie a fine partita. «La standing ovation finale è stata emozionante. Sento l’affetto della gente, come se fossi un po’ sardo anche io ormai».

Prossima rivale

Domani si conoscerà il nome dell’avversaria in finale: Stella Ebk o Pesaro, serie sull’1-1. «Sarà una guerra. Le abbiamo già affrontate e battute, ma le finali sono un altro sport». Il futuro? «Non ci ho ancora pensato, ma qui sto benissimo, ho trovato persone fantastiche. Rosario e Cagliari si somigliano: stessa passione, stesso calore pure nel calcio. Sono stato alla Domus a vedere il Cagliari: vinto 4-1. Ho portato bene».



