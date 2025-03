Ora le tariffe Usa spaventano Tesla «Possibili ritorsioni e maggiori costi» 

Persino la Tesla di Elon Musk, il “first buddy” (miglior amico) del presidente, è preoccupata per i dazi di Donald Trump, che potrebbero aggravare un trend già negativo per la casa di auto elettriche americana. Il timore è quello di ritorsioni dai mercati esteri.

Può sembrare un paradosso, dato che Musk è il primo sostenitore di “Tariff Man” e delle sue politiche commerciali. Ma in una lettera al rappresentante per il commercio americano Jamieson Greer, l’azienda Tesla, pur affermando di «sostenere» i princìpi del commercio equo secondo la dottrina del nuovo inquilino della Casa Bianca, ha avvertito che gli esportatori statunitensi sono «esposti a impatti sproporzionati quando altri paesi rispondono alle azioni commerciali degli Stati Uniti».

Lezioni dal passato

Ad esempio - si legge nella missiva - «le passate azioni commerciali degli Stati Uniti hanno provocato reazioni immediate da parte dei Paesi presi di mira, tra cui tariffe aumentate sui veicoli elettrici importati in quei Paesi». E anche Tesla è «vulnerabile a potenziali mosse di ritorsione da parte di altri Paesi in seguito all'intensificarsi dello scontro commerciale» innescato dai dazi Usa, ha scritto la società che ha la sua sede centrale a Austin, capitale dello Stato del Texas.

La lettera non è firmata («nessuno vuole essere licenziato per averla mandata», ha confidato una fonte interna) ed è la risposta alla richiesta di commenti pubblici sui potenziali rischi, per le aziende statunitensi, di essere colpite a seguito delle tariffe. La casa automobilistica sostiene che i dazi potrebbero aumentare i costi di produzione dei veicoli negli Usa e renderli meno competitivi quando vengono esportati all'estero. Inoltre esorta l'amministrazione a evitare di rendere ancora più costosi da importare i minerali che scarseggiano negli Stati Uniti, come litio e cobalto.

La congiuntura

Questa “corrispondenza” tra Tesla e l’amministrazione americana arriva nel momento in cui il marchio di Musk sta attraversando un periodo negativo. Una fase di difficoltà da cui difficilmente può bastare a salvarla il controverso showroom promosso da Trump nei giorni scorsi a Washington, in totale spregio di ogni regola sui conflitti di interesse. In quell’occasione, all’indomani del primo grande crollo in Borsa delle azioni Tesla, il presidente ha chiamato i giornalisti e si è fatto trovare – insieme al suo amico miliardario originario del Sudafrica – davanti alla Casa Bianca con una fiammante “Model S” rossa, annunciando di averla appena acquistata.

Sta di fatto che da inizio anno quel titolo ha perso più del 40% e l'attesa per la nuova Model Y, che ha appena debuttato, non basta a spiegare le difficoltà di Tesla, soprattutto in Europa, dove monta il boicottaggio per la crescente ostilità verso Musk. A febbraio le vendite in Germania sono diminuite del 76%, in Francia del 45, in Svezia del 42. Anche in Cina, dove c'è una forte concorrenza interna sull'elettrico, la situazione non è delle migliori: a febbraio le vendite hanno fatto registrare un crollo del 49%.

Assist da Tel Aviv

Un aiuto arriva da Israele, che ha chiesto alla Tesla di presentare un'offerta per fornire auto elettriche ai funzionari governativi. I timori dell’azienda per i dazi sono condivisi anche da importatori, distributori, rivenditori e proprietari di bar statunitensi, che temono di subire un duro colpo se Trump, come ha minacciato, imporrà dazi al 200% su champagne, vini e alcolici europei. Per molti di loro, come hanno confidato a Reuters, il rischio è di chiudere o di licenziamenti di massa. «Una tariffa del 200% sul vino importato... distruggerebbe le aziende statunitensi», ha affermato Ben Aneff, presidente della U.S. Wine Trade Alliance: «I dazi farebbero un danno economico significativamente maggiore qui negli Stati Uniti rispetto all'Europa».

