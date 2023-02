«Ora l’azienda dia un segnale» 

Non risponde all’accusa di assenza della politica arrivata da più parti durante la nuova drammatica giornata di protesta. Ma il presidente della Regione Christian Solinas, nel ribadire solidarietà e vicinanza ai lavoratori in lotta, ha sottolineato l’impegno della Regione nella soluzione della vertenza. «Soluzione che - dice - la Regione ha agevolato con tutti gli strumenti a sua disposizione e per la quale sono state poste solide e chiare basi nelle varie interlocuzioni svolte con il Governo nazionale e i gestori dell’energia. Positiva in questo senso la convocazione a Roma dell’incontro tra le parti, decisa dal ministro Urso. Era prioritario agevolare un confronto tra i soggetti in campo, con l’obiettivo di affrontare in modo stabile ed efficace il problema del costo dell’energia, per salvaguardare il lavoro e programmare il rilancio del polo industriale del Sulcis. Ora rivolgo un appello all’azienda per un segnale distensivo per il futuro dei lavoratori».

La protesta

La giornata di ieri a Portovesme è iniziata con la drammatica protesta dei quattro lavoratori barricati nella ciminiera a cento metri d’altezza. «Forme di protesta estreme come quelle in atto - dice Solinas - non devono lasciare insensibili. Nessun lavoratore sarà lasciato solo». Sulla vertenza Portovesme srl si registra anche l’intervento del presidente dell’assemblea regionale Michele Pais «Il Consiglio regionale - dice Pais - vigilerà affinché vengano date risposte immediate e certe ai lavoratori diretti e indiretti dell’azienda». Per i capigruppo di maggioranza «occorre l’impegno del Governo e un impegno serio da parte dell’azienda per la salvaguardia dei posti di lavoro».

La solidarietà

Da Iglesias il presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali invia un messaggio di vicinanza ai lavoratori. «Di fronte a questa situazione gravissima - dice Reginali - il mondo del lavoro chiede risposte che la politica, e in particolare le istituzioni regionali, non sono riuscite a fornire a causa di un immobilismo che mette a rischio l’intero polo industriale». Da Carbonia il sindaco Pietro Morittu esprime solidarietà ai lavoratori: «L’unica soluzione percorribile è la piena ripresa produttiva dello stabilimento e siamo disposti ad attivarci per tavoli e incontri». I posti di lavoro a rischio sono circa 1.500. «Ogni busta paga esistente deve essere tutelata e garantita - dice Gianluigi Rubiu, coordinatore territoriale di Fratelli d’Italia - il Sulcis Iglesiente ha bisogno di una nuova ripartenza che possa porre le sue basi sul tessuto industriale storico». Michele Ennas, consigliere regionale della Lega, auspica che l’incontro del 3 marzo serva a mettere reali soluzioni a salvaguardia dei posti di lavoro, mentre Fabio Usai, consigliere regionale del Psd’Az, esprime solidarietà a tutti i lavoratori e invoca l’intervento del Governo.