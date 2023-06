«Ora lavoriamo tutti insieme» 

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio comunale di Tortolì, dopo le elezioni del 28 e 29 maggio scorsi. Alle 18.55 di ieri il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni, indossata la fascia tricolore, ha letto il giuramento canonico formalizzando così l’inizio del suo mandato. Nell’ex Blocchiera Falchi Ladu, la prima assemblea civica dell’era Ladu è durata 20 minuti. Non un istante di più. Anche perché è stata rinviata alla prossima seduta l’elezione del presidente del Consiglio (che potrebbe essere Mara Mascia).

Il sindaco

«È stata la Giunta più veloce nella storia del Comune di Tortolì». Nel suo breve discorso Ladu ha esordito così, rivendicando un risultato a cui teneva particolarmente. Poi ha annunciato l’approccio al mandato: «Stateci vicino nell’interesse della nostra comunità che abbiamo l’onore di rappresentare», è stato il messaggio all’adunanza. «Avremo un rapporto di collaborazione con opposizione e istituzioni. Tortolì non può prescindere dal turismo e dunque ci attiveremo immediatamente. Abbiamo già ricevuto massima disponibilità da tutto l’apparato comunale», ha concluso il successore di Massimo Cannas.

La Giunta

Tutto come preannunciato: Giunta con quattro uomini e due donne. Il vice di Marcello Ladu, sindaco Psd’Az, è Luigi Cardia (48), esponente di Fratelli d’Italia.

Il sindaco ha conferito all’avvocato, al debutto assoluto in Consiglio, la delega assessoriale a Bilancio, programmazione, tributi, riscossione, affari generali, stato civile, servizi demografici. A Irene Murru (46), impiegata, che proviene dai banchi dell’opposizione, l’assessorato ai Servizi sociali, Plus, servizio scolastico, volontariato, associazionismo. Rita Cocco (35) è il nuovo assessore a Cultura, sport, politiche sociali ed eventi. È titolare anche dell’assessorato al Turismo che a Tortolì mancava da otto anni. Fausto Mascia (57), professione commerciante, che torna in Consiglio dopo quattro anni, è stato nominato assessore con delega a Urbanistica, Suape, edilizia privata, servizi catastali, edilizia popolare e Protezione civile. Vincenzo Nieddu (60) è il nuovo assessore ai Lavori pubblici.

La rosa di deleghe comprende anche Opere pubbliche, servizi e impianti tecnologici, manutenzione patrimonio archeologico e identitario.

