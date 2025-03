Ora l’altolà ai parchi eolici si allarga a tutta l’Italia «Rilanciamo la Pratobello» 

Nel Monte Amiata, in Toscana, un grosso gruppo era riuscito a ottenere l’autorizzazione a costruire un maxi parco eolico, ma il Consiglio di Stato ha bloccato tutto. La sentenza è del 5 marzo, dopo che cittadini e Italia Nostra avevano proposto appello. Ed è una decisione che ha ricadute anche sarde, visto che si richiama il paesaggio e i vincoli come chiave per bloccare interventi impattanti. Nell’Isola si riaccende il dibattito tra chi vorrebbe e chi no l’approvazione in Aula della Pratobello come scudo urbanistico previsto dallo Statuto per mettere fine all’assalto in atto, nell’attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge delle aree idonee, esaltata dalla maggioranza del Campo largo.

La sentenza toscana

Nella sentenza si afferma infatti, che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico” e che “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”.

Le ricadute sarde

«È interessante notare come il Consiglio di Stato riconosca il bene paesaggistico tra quelli da salvaguardare e tutelare», dice Maria Laura Orrù, di Avs. «Il testo sulle aree idonee della Sardegna ha ribadito l'urgenza di proteggere i nostri beni identitari, ambientali e paesaggistici e questa sentenza ci infonde fiducia». La maggioranza è allineata ancor più sul fronte pentastellato. Così Roberto Li Gioi: «Già la moratoria ha impedito qualsiasi nuova realizzazione di impianti eolici. Con la legge aree idonee abbiamo, per primi in Italia, normato una materia lasciata dolosamente da parte dalla Giunta che ci ha preceduto».

La legge popolare

«Ora è il momento di ripartire dalla Pratobello», tuona Davide Meloni, attivista di Uta della Rete. E sulla linea dei Comitati si schiera parte dell’opposizione. A cominciare dalla Lega, con Alessandro Sorgia. «La sentenza del Consiglio di Stato sancisce un principio fondamentale: la tutela del paesaggio non può essere sacrificata in nome delle rinnovabili. Anche in Sardegna, territori di inestimabile valore come Saccargia rischiano di essere devastati da progetti eolici invasivi», dice Sorgia. «Mi sono speso affinché il Consiglio regionale tenesse in debita considerazione la proposta di legge popolare Pratobello 24, ma la presidente Todde e la sua maggioranza hanno scelto altre strade, ignorando il grido d’allarme dei cittadini. Ora questa sentenza può essere un’arma decisiva».

Tutela

I Riformatori, con il capogruppo Umberto Ticca, incalzano: «La legge sulle aree idonee non reggerà all’esame della Consulta e non potrà essere uno scudo per la Sardegna», argomenta. «Serve una pianificazione seria che tuteli il territorio e garantisca scelte condivise». Chiude Paolo Truzzu, capogruppo di FdI: «La sentenza del Consiglio di Stato squarcia il velo di ipocrisia sull’ideologia della sinistra europea, italiana, e dei grillini che hanno imposto la transizione ecologica e i mega impianti eolici e fotovoltaici sul suolo del Vecchio continente e che ha portato all’adozione del decreto Draghi e ha incautamente legato gli investimenti sulle rinnovabili alle rate del Pnrr», spiega Truzzu. «Speriamo che questa sentenza sia la prima di una lunga serie che consenta ai territori di fare le proprie scelte e non subire le imposizioni ideologiche delle sinistre europee».

