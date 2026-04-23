Ora l’abito tipico ha un regolamento 

Sì bipartisan del Consiglio al regolamento sull’uso e la tutela dell’abito tradizionale quartese, studiato per tramandare la storia cittadina ed evitare rappresentazioni fantasiose nel vestiario tipico in occasioni di feste e ricorrenze: da Su bestiri di abodrau a Is pannus arrubius per le donne, all’abito maschile e dei bambini, sino ai gioielli da indossare.

Regole e dettagli messi nero su bianco nel documento di 38 pagine - con tanto di foto - stilato dal Comune con associazioni folk, studiosi, esperti di tradizioni e artigiani. «Oggi votiamo la promessa che, tra cent’anni, un ragazzo di Quartu potrà indossare quell’abito e sentirsi esattamente come si sentivano i suoi antenati: fiero, autentico e parte di una storia immensa», le parole della presidente della commissione Cultura, Ketty Giua. Il regolamento è stato votato da tutti, compresi i consiglieri di FdI Lucio Torru, e di Sardegna 2020 Martino Sarritzu e Laura Perra. «Un voto che va oltre le differenze politiche, perché quando si parla di identità, memoria e futuro della nostra comunità, si può e si deve essere uniti», aggiunge Francesco Piludu, di Cambiamo Quartu.

Plauso delle associazioni: Froris de Beranu, Su Idanu, Nodas, Femminas, Città di Quarto 1928, Pro Loco, Su Scrignu de Campidanu. «È un atto che riconosce il valore del nostro patrimonio vestimentario, frutto di generazioni di saperi, di mani sapienti, di memoria condivisa», dice Gianni Orrù, presidente dell’associazione Città di Quarto. «Questo», aggiunge, «deve essere il primo passo verso l’istituzione di un museo dell’abito tradizionale quartese».

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