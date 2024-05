«Ora la verità sull’ospizio chiuso» 

«Ci dicano chiaramente quali siano i motivi del continuo rinvio dell’apertura della casa di riposo Margherita di Savoia». I consigliere d’opposizione puntano il dito sull’operato dell’amministrazione comunale riguardo la mancata operatività, dopo tante promesse, dell’edificio deputato ad ospitare la popolazione anziana.

L’edificio

Un bando, finanziariamente il più importante effettuato dal Comune d’Iglesias, ha rimesso in pista l’ipotesi di poter offrire alla comunità un servizio che era stato tolto con la chiusura di Casa Serena. Ma nonostante i tanti proclami d’imminente apertura della nuova struttura, ad oggi i cancelli del Margherita di Savoia continuano a rimanere sbarrati: «L’aggiudicazione ad una cooperativa di Bari risale a due anni fa. - spiega il consigliere di minoranza di “Insieme” Simone Saiu - Il collaudo finale a più di tre e l’unico dato certo è che oggi, dopo la chiusura avvenuta nel 2020 di Casa Serena, i nostri anziani non hanno un luogo dove essere ospitati se si escludono le varie strutture private che sono nate negli ultimi anni». Per Saiu sarebbe fondamentale una maggiore chiarezza per quanto concerne lo stato in essere delle opere pubbliche strategiche incompiute: «Ma a quanto pare - prosegue - le priorità sono altre e ci si accontenta degli annunci che di tanto in tanto vengono fatti».

Incompiuta

Una panoramica sullo stato d’avanzamento dei lavori delle opere pubbliche, su cui focalizza l’attenzione anche Luigi Biggio, consigliere di FdI: «Perché il Margherita di Savoia diventa come il centro intermodale. - chiarisce - Le grandi opere in città non proseguono, continuano a fermarsi. Non abbiamo notizie del motivo per cui ancora non vi è stata l’apertura della nuova casa di riposo nonostante sia stata dichiarata imminente in più di un’occasione. Questa amministrazione si nasconde spostando l’attenzione su altri temi, fa credere che l’ordinario sia straordinario, come ad esempio gli asfalti, distrae la cittadinanza con la politica dei concerti che si terranno in estate ma che vengono sponsorizzati già da aprile». Biggio sostiene che quest’ultima dinamica sia la naturale conseguenza di chi intenda buttare del fumo negli occhi alla popolazione: «Si cerca di distrarre la gente da quelli che sono i reali problemi della città, come appunto le grandi opere incompiute ferme al palo».Intanto l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi non si sbilancia sulle tempistiche dell’inaugurazione dell’ospizio a e spiega come tutto sia quasi pronto: «Tanto che all’interno dell’edificio sono già presenti tutti gli arredi. Purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici con due ascensori, che hanno comportato questa lungaggine a causa delle tempistiche per il reperimento dei pezzi sostitutivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA