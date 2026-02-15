ora la torres vede la luce 

Sambenedettese 1

Torres 2

Sambenedettese (4-3-3) : Orsini; Zoboletti, Zini, Dalmazzi, Tosi (1’ st Alfieri); Stoppa, Candellori, Lulli (1’ st Konate), Piccoli; Stoppa, Lonardo (1’ st Eusepi), Parigini. In panchina Cultrano, Ponzanetti, Chelli, Marranzino, Bongelli, Pezzola, Chiatante, Toure, Martins, Lepri. Allenatore Mancinelli.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi (28’ st Idda), Antonelli, Nunziatini (18’ st Zanandrea); Sala, Masala (32’ st Lunghi), Mastinu (18’ st Giorico), Liviero; Sorrentino, Di Stefano; Luciani (18’ st Zecca). In panchina: Marano, Brentan, Diakite, Bonin, Dumani, Fabriani. Allenatore Greco.

Arbitro : Gauzolino di Torino.

Reti : pt 11’ Sorrentino; st 12’ st Eusepi (r), 21’ Zanandrea.

Note : ammoniti Luciani, Zini, Eusepi, Piccoli. Spettatori 4.123 (146 ospiti).

San Benedetto del Tronto. La Torres inizia a vedere la fine del tunnel. Il colpaccio per 2-1 sul campo della Sambenedettese ha un peso specifico enorme. Sulla classifica, perché consente di agganciare i marchigiani; e sul morale, perché la squadra allenata da Greco capisce che ottenere la salvezza diretta è alla portata.

Primo tempo

Bell’avvio della squadra sassarese. Al 4’ Sorrentino fugge a sinistra in contropiede, sterza in area e va al centro cercando l’angolo lontano ma il portiere ci arriva. Sul corner di Mastino la palla va verso la traversa e Orsini sventa. Ancora i rossoblù pericolosi al 9’ con Sala che da destra serve in area Sorrentino: tocco d’esterno a favorire Luciani ma è impreciso. La Torres coglie il meritato vantaggio 2’ dopo: Masala da destra crossa e Sorrentino di testa insacca la sua seconda rete personale. La Sambenedettese ha un’opportunità al 14’ con Parigini: la difesa respinge.

Poco dopo ancora Parigini sguscia a sinistra in area dal fondo e rimette in mezzo, arriva dal limite Zoboletti che tira, Stoppa in area incorna ma la palla scheggia la traversa. Miracolo del portiere al 24’ su incornata ravvicinata di Luciani. Al 26’ palla rubata e Sorrentino serve Luciani che in area calcia male sulla pressione di un avversario. La risposta dei marchigiani al 27’ è una fiondata centrale di Candellori da oltre 20 metri: Zaccagno devia. Al 29’ Parigini a sinistra resiste a Sala e conclude di potenza vicino al primo palo. Al 35’ cross di Sala, a sinistra Di Stefano vicino al palo colpisce cercando l’angolo lontano, il portiere sulla linea allontana. Ancora Orsini d’istinto ribatte sulla girata di tacco al volo di Sorrentino su traversone di Mastinu.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la rete della Sambenedettese di Eusepi dopo un batti e ribatti, ma il neo entrato era in netto fuorigioco. I marchigiani premono e al 54’ su un traversone basso di Perugini interviene Masala in scivolata e la palla gli carambola sul braccio. Per l’arbitro è rigore: batte Eusepi alto a sinistra dove Zaccagno pur intuendo non può arrivare.

La Sambenedettese si gasa e Konate al 61’ da dentro l’area spreca non centrando la porta. Greco fa tre cambi e al 66’ su punizione da destra di Liviero il neo entrato Zanandrea incorna per il nuovo vantaggio. I padroni di casa provano a rimettersi in pari ma l’unico vero pericolo creato è al 96’ quando Perugini segna. Le immagini del Fvs annullano anche questa seconda rete per fuorigioco.

