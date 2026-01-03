VaiOnline
Serie C.
Ora la Torres vede la luce 

Battuto il Pontedera, diretto concorrente per la salvezza 

Pontedera 1

Torres 3

Pontedera (4-3-3) : Vannucci; Cerretti, Piana, Vona (1’ st Pretato), Perretta (14’ st Migliardi); Ladinetti (14’ st Dell’Aquila), Scaccabarozzi, Faggi; Vitali, Nabian (37’ st Yeboah), Ianesi (23’ st Battineli). In panchina Biagini, Strada, Giacomelli, Gueye, Manfredonia, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Beghetto, Caponi. Allenatore Banchieri.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan (39’ st Zecca), Zambataro; Mastinu (19’ st Masala); Di Stefano (28’ st Bonin), Musso (28’ st Diakite). In panchina Marano, Biagetti, Nunziatini, Liviero, Lunghi, Dumani. Allenatore Greco.

Arbitro : Bortoluzzi di Nichelino.

Reti : pt 8’ Di Stefano, 10’ Vona (a), 18’ Faggi; st 7’ Di Stefano.

Note : ammoniti Vitali, Cerretti, Scaccabarozzi.

Pontedera. Meno male che il Pontedera c’è. Come all’andata e come nelle precedenti due trasferte, vince la Torres. Inedito il punteggio per una squadra che non aveva segnato sinora più di un gol: 3-1. Tre reti, tre punti. Di valore inestimabile sul piano psicologico, perché la Torres aggancia proprio i rivali di ieri cedendo loro l’ultimo posto grazie al vittorioso doppio confronto diretto. Ma ci sono anche il primo gol e la prima doppietta della punta Di Stefano e la prima autorete a favore, quella di Vona.

La gara

Il tecnico Alfonso Greco schiera in difesa Fabriani perché Idda è alle prese con un affaticamento muscolare. Nel secondo tempo si rivede in attacco Bonin e disputa un quarto d’ora Zecca, fermo da due mesi per problemi muscolari.

Al 3’ Di Stefano divora il campo a sinistra ma appena dribbla per convergere al centro un difensore recupera. Al 6’ Zambataro mette al centro per Di Stefano che in area prova a restituire la palla e un difensore di casa tocca col braccio anche se parzialmente voltato: l’arbitro ignora. Il fallo all’8’ su Mastuinu origina la punizione di Giorico: palla in area, rimbalzo e Di Stefano in rovesciata la piazza nell’angolo lontano.

Al 10’ palla dentro di Sala, un difensore cicca la palla e Vona fa autogol. Il Pontedera al 18’ trova la rete con un lancio per Faggi che sembrerebbe raddoppiato in area, però Mercadante e Antonelli quasi si ostacolano e il centrocampista si ritrova libero di calciare da pochi passi. I toscani ritrovano coraggio. Alla mezzora punizione di Ladinetti e in mischia Vitali allunga il piede girando d’esterno la palla che finisce sulla traversa. Ora è la Torres un po’ in affanno in fase difensiva.

Secondo tempo

Mischia in area rossoblù, i sassaresi se la cavano e sulla ripartenza da lancio di Giorico c’è Mastinu che fa fuori il difensore, entra in area e sull’uscita del portiere appoggia su Di Stefano per il 3-1. Al 56’ bell’azione sulla sinistra con Zambataro che crossa e Musso che colpisce di testa però allontanando la palla. Al 56’: Vitali riceve da Nabian in area e conclude: Zaccagno si oppone. Al 65’ il Pontedera chiede un rigore per l’intervento di Fabriani su Ianesi ma dopo le immagini l’arbitro conferma: nessun fallo. Così pure al 79’ quando è la Torres a chiedere il rigore per un tocco di braccio di un difensore.

