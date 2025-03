Ora la Torres preoccupa 

perugia 1

Torres 0

Perugia (3-5-2) : Gemello; Amoran, Riccardi, Dell’Orco; Mezzoni (20’ st Leo), Giunti, Torrasi (9’ st Joselito), Bartolomei (20’ st Agosti), Giraudo; Marconi (9’ st Matos), Kanouté (33’ st Yabre). In panchina Yimga, Albertoni, Angella. Cisco, Lisi, Polizzi. Allenatore Cangelosi.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Idda (36’ st Zambataro), Dametto; Zecca (21’ st Brentan), Giorico, Mastinu (21’ st Scotto), Liviero; Fischnaller, Varela (41’ st Masala); Zamparo (36’ st Nanni). In panchina Petriccione, Casini, Minnelli, Carboni. Allenatore Greco.

Arbitro : Drigo di Portogruaro.

Rete : pt 28’ (a) Dametto.

Note : ammoniti Bartolomei, Mastinu, Torrasi, Giunti, Scotto. Recupero 4’ st. Spettatori 3.267 (46 da Sassari).

Perugia. La verde Umbria è un semaforo rosso per la Torres. Dopo la sconfitta contro la Ternana arriva quella col Perugia. Un autogol di Dametto al 28’ condanna la squadra sassarese, che non demerita ma non è certo brillante come nei mesi precedenti. E viene raggiunta dal Pescara al terzo posto. Torres senza Antonelli, Mercadante, Diakite e Guiebre. Perugia senza il capocannoniere della squadra Montevago.

La gara inizia col Perugia che comanda il gioco per mezzora e la Torres che cerca solo qualche ripartenza con Varela sul buon pressing attuato nella trequarti. Al 28’ Torrasi mette in mezzo e Dametto colpisce goffamente ingannando Zaccagno, a conferma della maledizione umbra visto che all’andata aveva fatto un autogol con la Ternana. Nel finale due siluri su punizione di Fischnaller passano vicini al palo sinistro, in mezzo il tuffo di testa di Zamparo (assist di Fischnaller) che non inquadra la porta.

Nel secondo tempo l’avvio migliore è sempre del Perugia e Idda deve intervenire al 70’ su un contropiede prima del tiro di Giunti. Gli innesti non portano novità significative. All’88’ altro contropiede perugino con Matos che spreca il due contro due. La Torres chiude in avanti: al 90’ cross di Liviero da sinistra dopo uno stop pregevole: Scotto arriva bene e incorna forte ma centrale.

