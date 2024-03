Ora la Torres non si ferma più 

Spal 0

Torres 2

Spal (4-4-2) : Galeotti; Ghiringhelli, Peda, Valentini, Saiani (30’ st Tripaldelli); Rao (18’ st Maistro), Carraro, Buchel (30’ Siligardi), Dalmonte; Zilli (39’ pt Antenucci), Petrovic (18’ st Rabbi). In panchina: Alfonso, Meneghetti, Fiordaliso, Bruscagnin, Contiliano, Collodel, Orfei, Iglio, Siligardi, Nador, Edera. Allenatore Di Carlo.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Siniega (30’ st Pinna); Zecca (30’ st Masala), Giorico, Cester, Zambataro; Ruocco; Diakité (18’ st Scotto), Fischnaller (41’ st Nunziatini). In panchina: Garau, Rosi, Pinna, Liviero, Goglino, Petriccione, Nunziatini, Verduci. Allenatore Greco.

Arbitro : Perri di Roma.

Reti : secondo tempo 14’ Fischnaller, 29’ Zecca.

Note : ammoniti Siniega e Saiani, Recupero 3’ pt-4’ st.

Ferrara. Matematicamente nei playoff. Con una ipoteca sul secondo posto. La quinta vittoria consecutiva è ottenuta a Ferrara (campo storicamente ostico) contro una Spal che era lanciatissima. La Torres però prima studia e controlla, poi nel secondo tempo colpisce per il 2-0 con Fischnaller e Zecca. Successo di personalità, orchestrato dal tecnico Alfonso Greco che “telecomanda” la squadra sassarese con un triangolo offensivo inedito, vista l’indisponibilità di Mastinu e la disponibilità di Fischnaller, e poi con cambi tutti efficaci nel secondo tempo.

La cronaca

Primo tempo con due squadre molto attente. Meglio la Spal in avvio quando al 6’ da sinistra Dalmonte mette in mezzo per l’accorrente Rau che angola il tiro ma senza potenza e Zaccagno in tuffo devia. È Diakité il più attivo davanti con le sue girate di testa (al 10’ palla fuori di un metro e al 34’ tiro debole dopo una torsione) e soprattutto con l’assist al centro per Ruocco, che entra in area con stop a seguire ma al momento di calciare Dalmonte ci mette una pezza.

Il secondo tempo

Nella ripresa Fischnaller “inventa” la rete che sblocca il match: al 59’ rinvio corto della difesa, l’altoatesino intercetta, stoppa e calcia il pallonetto che supera Galeotti. La Spal spreca il pareggio al 71’ con Rabbi, che in area sull’uscita di Zaccagno allarga il diagonale. La Torres la punisce qualche minuto dopo: Scotto dal vertice sinistro dell’area si gira e calcia improvvisamente, il portiere non trattiene e Zecca con l’ennesima diagonale offensiva interviene e appoggia in rete. Sarebbe 3-0 se l’incornata di Ruocco su torre di Masala non finisse sul palo sinistro.

