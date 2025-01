«Ora la Torres è costante» 

Sassari. Prima legge del gol di Diakite: titolare o cambio non importa. Seconda legge: quando segna Adama si fanno sempre punti e al 66% è vittoria. Per limitarsi a questo campionato: doppietta contro il Pontedera (3-2), una rete nel 3-0 sulla Pianese, un gol a Rimini e quello del 2-1 sul Campobasso per il ritorno della Torres al secondo posto.

Quarto anno in rossoblù per l’attaccante ivoriano, classe 1993, scelto già nella prima stagione dalla nuova dirigenza. È uno dei giocatori più prolifici della Serie C in rapporto al minutaggio.

Assenza, rientro e gol: un copione che si ripete. Diakite, si sta abituando?

«È una bella abitudine. Dopo l’infortunio ci tenevo a rientrare e dare il mio contributo alla squadra. La gioia più grande è stata che la rete ci ha dato una vittoria molto pesante in classifica» .

Com’è stato giocare domenica con un altro centravanti al suo fianco, Zamparo?

«Bellissimo, perché aggiunge peso in avanti e diventa più difficile per le avversarie contrastarci. Siamo felici dell’arrivo di Zamparo, è un grande giocatore e ci darà una grossa mano. Finora ho sempre giocato con punte rapide o trequartisti. La nuova opzione di due centravanti può portare vantaggi, soprattutto in partite bloccate con difese chiuse come quella col Campobasso».

Che sensazioni ha rispetto al campionato scorso?

«Sensazioni positive, siamo stati altalenanti ma ora siamo costanti. L’anno scorso benissimo all’inizio ma poi abbiamo avuto un calo. Comunque c’è più equilibrio, non c’è l’ammazza campionato come il Cesena dell’anno scorso».

È una corsa fra Virtus Entella, Torres e Ternana o possono inserirsi altre squadre?

«Secondo me Pescara, Arezzo e Vis Pesaro, squadra rivelazione, possono ancora inserirsi. Ripeto, è un campionato molto equilibrato e se non stai attento puoi perdere contro chiunque, quindi devi restare concentrato domenica dopo domenica».

Quarto anno a Sassari: bilancio?

«Quando ripercorro questi anni posso solo dire cose positive. È iniziata con la promozione dalla Serie D, poi un anno di passaggio in C, l’anno scorso è stato storico e quest’anno siamo lì. Poi mi sono ambientato da subito anche in città e ho legato tanto con i sassaresi».

Parla anche sassarese?

«Qualche parola sì, ma non posso dirla perché sono quelle che mi scappano quando sono arrabbiato...».

RIPRODUZIONE RISERVATA