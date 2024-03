«Ora la Torres bada al sodo» 

Sassari. Il ritorno più atteso. Al nome di Riccardo Idda, 35 anni, sono legate le due promozioni che hanno tirato fuori la Torres dall’inferno dell’Eccellenza (2011/12) e del purgatorio della serie D (2012/13). Serviva un giocatore per completare il terzetto difensivo e l’algherese, classe 1988, ha confermato di essere l’uomo giusto, come rivela lo strepitoso campionato della inattesa vice capolista. Rientrato in rossoblù dopo un decennio, Idda ha portato l’esperienza di serie C e tre anni di B a Cosenza.

Riccardo Idda, hanno più peso specifico le 7 vittorie iniziali o queste 6 dopo la crisi?

«Queste ultime sei, perché vengono dopo un momento di difficoltà. Abbiamo dimostrato di non avere tirato i remi in barca e di esserci».

Cosa vi ha fatto tornare ad altissimo livello?

«Abbiamo ritrovato la serenità, cambiando qualcosina e badando di più al sodo: così ci siamo ritrovati».

Qualche rimpianto nell’inseguimento al Cesena?

«No, stiamo facendo un campionato incredibile, che nessuno si aspettava. La crisi è quasi inevitabile in una stagione, siamo stati bravi a uscirne».

Obiettivi?

«Viviamo alla giornata ed è la nostra forza, come ha detto il mister il campionato lo può perdere solo il Cesena. Se vincono loro applausi, noi pensiamo a fare più punti possibile».

Da esperto di promozioni, squadra vincente si diventa o lo si programma?

«Si intuisce sin dal ritiro, dalla chimica che si crea. Ho avuto subito una bella sensazione. Chi era già alla Torres ci ha accolto benissimo, e poi c’è unità di intenti tra chi gioca molto e chi meno, un vantaggio rispetto a squadre attrezzate per vincere. Le mie vittorie più belle sono nate sempre da un gruppo di giocatori molto affiatato».

Risultati, gioco e pubblico: dove siete più avanti del previsto e dove potete crescere?

«Siamo alla pari in tutte e tre gli aspetti, crescere si può e non ci accontentiamo dei risultati. Cerchiamo di arrivare sempre più in alto e portare più gente allo stadio».

Ammiratore del brasiliano Socrates anche per il suo impegno politico?

«Anche per quello, è un giocatore che si è speso per far veder qualcosa di nuovo pure nel contesto calcistico. Anche in serie C siamo persone pubbliche e si può far conoscere le proprie idee, non dico che vada fatto per forza ma se uno le ha è giusto farle conoscere».

Calcio odierno: più campioni che modelli di vita?

«Rispetto al calcio della vecchia generazione sì, prima c’erano più modelli di vita, ora pensano anche ad altro. Mi piace la mentalità vecchia maniera, vengo da quella generazione, ho i miei profili social ma li uso sporadicamente, non sto lì continuamente come fanno i più giovani».

Hobby?

«Stare in famiglia, leggere libri, thriller e altri generi. Ora sto leggendo “Fratellino”, scritto da un immigrato che racconta il suo viaggio dalla Guinea alla Spagna. Ho visto lo scrittore da Fazio, mi ha incuriosito e ho iniziato a leggerlo. Poi serie tv leggere, familiari, e tanto tempo per i miei due gemelli di due anni e mezzo, maschietto e femminuccia al primo colpo: una bellissima doppietta».

