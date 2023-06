Ora la Tharros sogna in grande 

Oristano. Sono passati 31 anni dall’ultima apparizione della Tharros in Serie D. Era la stagione 1991/1992. Ora la società biancorossa vive un gran momento e, con l’ambizioso presidente Tonio Mura, sogna il ritorno nella quarta serie. Nella scorsa stagione, da neo promossa in Eccellenza, ha disputato un buon campionato. I tifosi sperano nel grande salto anche se non sarà semplice. Ci sono tante altre nobili del calcio sardo pronte a dar battaglia, ma per tentare la scalata il patron ha chiamato in panchina l’esperto Antonio Prastaro, reduce dalla vittoria in Promozione col Villasimius, e blindato l’attacco confermando la coppia Andrea Sanna-Simone Calaresu. Sono in arrivo il portiere Gabriele Mereu e il centrocampista Santiago Arnaudo.

Fondato nel 1905, il club biancorosso aprì la sezione calcio nel 1938. La prima partecipazione in Serie D risale al 1967/1968. Nel 1985/1986 sfiorò la C classificandosi secondo in compagnia del Porto Torres alle spalle della corazzata Olbia. Nel prossimo torneo avrà a che fare, tra le varie avversarie, con Tempio, Calangianus, Iglesias e Ilvamaddalena, appena retrocesso dalla D. (ant. ser.)

