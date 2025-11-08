VaiOnline
Il punto.
09 novembre 2025 alle 00:27

Ora la sosta, poi lo scontro diretto col Genoa 

Chiusa stasera l’undicesima giornata, il campionato di Serie A si ferma per la terza volta in questa stagione per dar spazio alle varie Nazionali. Complice la sosta, dunque, i giocatori del Cagliari avranno due giorni di riposo e si ritroveranno martedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. Alla ripresa del torneo è in programma alla Domus lo scontro diretto con il Genoa, fissato per sabato 22 novembre alle 15.

Assenti giustificati i sei nazionali. A cominciare dal numero uno Caprile, convocato per la prima volta dall’Italia che conta in vista delle gare con Moldavia e Norvegia. Poi gli altri due azzurri Palestra e Idrissi, a loro volta impegnati con l’Under 21. Quindi il colombiano Mina, l’angolano Luvumbo e lo slovacco Obert.

La pausa potrebbe aiutare qualcuno degli infortunati a recuperare. Ci spera soprattutto Deiola, che non gioca dalla gara di Udine, ma anche Liteta, Ciocci, Rog e Pintus.

Il match di ieri a Como, invece, non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico, tanto meno disciplinare.

