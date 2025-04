Ora la sfida con l’Inter di Barella sabato a San Siro 

Subito in campo. I rossoblù, nell’Isola già da ieri sera, si ritroveranno questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione in vista della gara con l’Inter, sempre in trasferta, sabato alle 18 a San Siro.

Tutti disponibili

Anche per la sfida alla capolista del grande ex Barella, l’allenatore del Cagliari Nicola punta ad avere l’intera rosa a disposizione e provare, magari, qualche soluzione alternativa. Non c’è stato alcun strascico fisico, infatti, dal match del “Castellani”, gli ex infortunati Zappa, Coman e Luvumbo, tra l’altro, hanno messo ulteriore minutaggio nelle gambe. È rimasto in panchina, invece, Obert (recuperato in extremis) che avrà ora sei giorni in più a disposizione per rimettersi al passo dei compagni.

Nessuna conseguenza neanche dal punto di vista disciplinare: indolori le ammonizioni rimediate da Palomino, Luperto, Augello e Pavoletti (nessuno dei quattro, infatti, era diffidato). Anche questa una buona notizia per Nicola, oltre al punto che ha permesso ai rossoblù di conservare il +6 sulla zona retrocessione. (f.g.)

