Ora la Roma comanda da sola 

Roma 2

Slavia Praga 0

Roma (3-5-2) : Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante (43' st Cherubini), Aouar, Bove (1' st Paredes), Zalewski (25' st Karsdorp); El Shaarawy (25' st Belotti), Lukaku (37' st Pagano). In panchina Patricio, Boer, Pisilli, Joao Costa, D'Alessio. Allenatore Mourinho.

Slavia Praga (3-5-2) : Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris (37' st Jurecka), Dumitrescu (20' st Provod), Schranz (20' st Wallem); Masopust (1' st Jurasek), Van Buren (26' st Chytil). In panchina Kolar, Sirotnik, Boril, Hromada, Tomic, Ogunbayi, Tijani). Allenatore Trpisovsky.

Arbitro : Eskas (Norvegia).

Reti : nel pt 1' Bove, 17' Lukaku.

Roma. La Roma continua la sua marcia vincente in Europa League, battendo 2-0 all'Olimpico la rivale diretta per il primo posto nel gruppo G, lo Slavia Praga, e apparecchiandosi al meglio anche psicologicamente per il match di campionato con l'Inter. Ora la squadra di Mourinho comanda da sola. Il successo che entusiasma il pubblico giallorosso, 65mila i presenti allo stadio, entra anche nel libro dei record del club, che mai aveva vinto le prime tre gare nella fase a gironi di tornei europei; mentre Romelu Lukaku diventa il primo giocatore a segnare in ognuna delle prime tre gare Uefa della Roma. Numeri a parte, la Roma convince per impegno e determinazione, trovando il vantaggio al primo affondo con un gran tiro di Bove e poi mettendo quasi in cassaforte il risultato col raddoppio del belga, in gol appena dopo il quarto d'ora di gioco. Sotto gli occhi del ct Spalletti brillano i nazionali azzurri in campo, oltre a Bove col suo bel gol anche un particolarmente ispirato El Shaarawy e gli ordinati e lucidi Cristante e Mancini. La Roma a punteggio pieno si prenota per l'accesso diretto agli ottavi di finale del torneo, evitando gli spareggi con le “retrocesse” dalla Champions League. La certezza arriverà probabilmente il 9 novembre col match di ritorno a Praga, dove si spera non si ripetano le violenze e le tensioni registrate ieri nel centro della Capitale - con scontri tra agenti e tifosi cechi, quattro dei quali arrestati - e anche allo stadio, con lancio di oggetti e tentativo di invasione da parte del settore ospiti.

