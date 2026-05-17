ora la real sun service sogna la c 

Si è appena conclusa la stagione 2025/26 ma la Real Sun Service, dopo i festeggiamenti per la conquista del massimo campionato regionale, già si prepara agli spareggi nazionali per la promozione in C. La squadra sassarese per la fase a gironi è inserita nel gruppo B con Arzilla (Marche) e una tra Perugia e Nestor dell’Eccellenza umbra. Entrambe, arrivate a pari punti, dovranno disputare lo spareggio con data da definirsi.

Il triangolare, che porterà la vincente alla seconda fase, comincerà il 2 giugno. In Eccellenza si ritroveranno Tharros (appena retrocessa dalla C dopo il playout perso con l’Atletico Uri) e il Caprera, sconfitto nello spareggio contro la Real Sun Service.

Festeggia con un ottimo quarto posto assoluto a quota quarantuno punti la Gioventù Assemini, che ha messo anche in bacheca il suo primo trofeo: la squadra di Attilio Usai una settimana fa ha conquistato la Coppa Italia di categoria contro la matricola Porto Rotondo e ieri ha disputato in trasferta il turno di andata degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia contro le bresciane dell’Erbusco: le ragazze sarde escono sconfitte per 19-0, risultato pesante, che va a compromettere la qualificazione.

Ottimo terzo posto per il Tortolì, che continua a investire sul suo settore giovanile. La società ogliastrina per il primo giugno ha organizzato (al Fra’ Locci) un torneo per U15-U17 che segna anche l’inizio di una collaborazione con il Centro Storico Lebowski, gloriosa società fiorentina.

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