Ora la Juve cerca la prima vittoria in Europa 

Torino. È ancora senza voce. «Mi hanno fatto urlare alla fine della partita contro la Cremonese», scherza Luciano Spalletti. Poi però c'è anche un po' di emozione, perché sarà il suo esordio allo Stadium alla guida della Juve e coinciderà con una sfida di Champions League. «Se il calcio fosse un grande hotel, questa competizione sarebbe un po' come la suite o la lounge» il paragone dell'allenatore. La sua squadra deve necessariamente battere lo Sporting Lisbona, anche perché in questo momento è fuori dalle ventiquattro qualificate e ha ancora la casella delle vittorie vuota dopo tre giornate.

Ci aspetta una partita difficilissima, sono molto bravi a fare la sostituzione dei ruoli e hanno grandi qualità sulla trequarti», spiega sulla formazione portoghese guidata da Rui Borges, «ma qui alla Juve lo slogan è “fino alla fine”: io aggiungerei “oltre la fine”, perché dobbiamo lottare per ogni cosa». L'allenatore ci tiene poi a tornare sulle sue frasi legate alla corsa scudetto nel giorno della sua presentazione. «Non ho detto che dobbiamo vincerlo, ma che dobbiamo lottare», precisa il tecnico di Certaldo, «e sappiamo che ogni giorno dobbiamo confrontarci con la storia di questo club: finché la matematica ce lo permette, dobbiamo avere l'ambizione di poter lottare». Così si torna ai discorsi da Champions e da Sporting Lisbona, con l'undici di partenza che ruota molto intorno a Kenan Yildiz. «È a disposizione», annuncia Spalletti sul gioiellino turco, il quale si candida a tornare da titolare dopo il forfait di Cremona per gestione dei carichi di lavoro. Per il 10 bianconero, Spalletti ha paragoni di lusso: «Ho avuto qualche grande calciatore, gli possiamo accostare Kvaratskhelia o Di Natale - i campioni affiancati al classe 2005 - ed è molto bravo a giocare da seconda punta o da esterno: a lui piace interpretare la posizione sul centro-sinistra, lo disturbano un po' i rientri di 100 metri. Ma nel calcio di oggi, i giocatori forti si adattano e sanno che devono dare una mano in fase difensiva».

Le formazioni

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic, McKennie, Yildiz, Vlahovic (Perin, Fuscaldo, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi). Allenatore Spalletti.

Sporting Lisbona (4-2-3-1) : Rui Silva, Araujo, Diomande, Inacio, Vagiannidis, Hjulmand, Ioannidis, Catamo, Trincao, Quenda, Suarez (Virgina, Callai, Reis, Morita, Kochorashvili, Alisson, Ribeiro, Ramos, Lucas, Blopa, Quaresma, Mangas). Allenatore Rui Borges.

Arbitro : Siebert (Germania).

