Ora la Cos sogna i playoff 

Cos 1

Real Monterotondo 0

Costa Orientale Sarda ( 4-4-2 ): Xaxa, Piredda (27’ st Prieto), Soilhi, Loi (33’ st Intinacelli), Demarcus (19’ st Marsilii), Marini, Nurchi (33’ pt Castineira, 42’ st Sarritzu), Murgia, Feola, Anedda, Sacko. In panchina Loddo, Dessena, Spanu, Zaino. Allenatore Nicola Ruggieri.

Real Monterotondo ( 4-4-2 ): Barladeanu, Massaccesi (1’ st Albanesi), Dovidio, Darini, Contucci, Marcucci, Casali (8’ st Gennari), Carbone (33’ st Manca), Bellucci, Simonelli, Gningue (33’ st Grisley). In panchina Merlini, Ferrari, Sterbini, Armini, Mellini. Allenatore Fabrizio Ferazzoli.

Arbitro : Matteo Cerqua di Trieste.

Reti : 10’ st Alessio Murgia.

Note : ammoniti Anedda, Marini, Castineira, Intinacelli, Massaccesi, Darini, Bellucci; recupero 1’ pt e 6’ st.

Tertenia. Con una rete di Alessio Murgia in avvio di ripresa, la Costa Orientale Sarda supera il Real Monterotondo e conquista tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza, primo obiettivo dei gialloblù. Per la formazione di Francesco Loi si tratta del quinto risultato utile consecutivo sul campo di “Is Arranas”, un successo che permette di riscattare immediatamente la sconfitta nel derby contro il Budoni e di avvicinarsi alla zona playoff.

Per il Real Monterotondo, penultimo in classifica, prosegue invece il momento difficile lontano da casa: quella in Sardegna è la sesta giornata di fila senza vittorie in trasferta.

La gara

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, la gara entra subito nel vivo. Al 5’ Simonelli spreca una buona occasione calciando fuori da posizione interessante. La risposta dei padroni di casa arriva al 16’ con un destro di Demarcus che sorvola la traversa. Al 21’ ci prova Nurchi, ma Barladeanu si oppone con sicurezza. Alla mezz’ora lo stesso Nurchi è costretto ad abbandonare il campo per un fastidio alla coscia: al suo posto entra Castineira. Al 40’ un errore in disimpegno di Sacko offre a Simonelli una ghiotta opportunità, ma l’attaccante ospite manda ancora alto.La ripresa si apre con un brivido per la Cos: al 3’ punizione di Dovidio dalla trequarti, deviazione aerea di Bellucci e palla che si stampa sul palo. Scampato il pericolo, i gialloblù trovano il vantaggio al 10’: cross di Anedda e colpo di testa vincente di Murgia che insacca l’1-0. Tre minuti più tardi Xaxa compie un intervento provvidenziale su Bellucci, salvando un gol praticamente fatto.La Cos sfiora il raddoppio al 37’ quando Anedda serve Marsilli, che calcia debolmente favorendo l’intervento del portiere ospite. In pieno recupero lo stesso Marsilli non riesce a chiudere il match.

Un sogno

Al triplice fischio esplode la festa all’“Is Arranas”. Tre punti che, se da un lato avvicinano i sardi alla zona playoff, dall’altro consentono di mantenere un buon margine dalla zona playout. L’obiettivo primario resta la salvezza, ma il percorso della squadra è già di per sé significativo: ripescata in Serie D soltanto a fine luglio, la compagine gialloblù sta dimostrando carattere, organizzazione e una crescita costante. Un cammino che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

