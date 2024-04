Ora Joe Biden teme un’escalation Le minacce dell’Iran 

Washington. Un Joe Biden sempre più irritato ma impotente guadagna tempo congelando l’annunciata offensiva israeliana a Rafah ma ora teme quello che ha sempre cercato di scongiurare dall’attacco di Hamas del 7 ottobre: l’escalation del conflitto in Medio Oriente dopo che Tel Aviv ha alzato il tiro, prima contro gli Hezbollah in Libano e poi contro i dirigenti dei Pasdaran nel raid al consolato iraniano a Damasco, attribuito all’Idf. Un attacco che ha spinto Teheran a minacciare una vendetta contro Israele, per bocca della Guida suprema Ali Khamenei.

E a mettere nel mirino anche gli Stati Uniti, riaccendendo l’allarme per tutto il personale militare e diplomatico americano in Medio Oriente, come conferma il drone lanciato da forze irachene filo-iraniane contro una base militare Usa in Siria a Tanf, primo attacco dopo la tregua negoziata con Teheran a metà febbraio. «Gli Usa non sono coinvolti in alcun modo» nel raid, ha assicurato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby. Ma per Ali Shamkhani, consigliere militare di Khamenei, la «responsabilità diretta» del raid è degli Stati Uniti. Una linea condivisa dal ministro degli esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, che ha fatto convocare l’incaricato d’affari dell’ambasciata svizzera che rappresenta gli interessi americani in Iran per dire che «in quanto sostenitrice del regime sionista l’America deve essere ritenuta responsabile dell’attacco». Il rischio è che Teheran rinfocoli le tensioni tramite le milizie che controlla, dagli Houthi agli Hezbollah, aprendo nuovi fronti.

