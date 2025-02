«Ora investo nel mio quartiere» 

È la sua ennesima impresa. E per uno che è stato presidente di due squadre di calcio come Como (ora arrivata in serie A) e Foggia, gestendo il destino delle società in uno dei peggiori momenti della loro storia sportiva e rilanciandole nel panorama calcistico, la sfida questa volta è a due passi da casa sua. «Sono nato e cresciuto a Is Mirrionis. Per questo tengo tantissimo a questo progetto, con la gestione della stazione di servizio e punto ristoro qui in piazza Sant’Avendrace. Diamo posti di lavoro e speriamo possa servire per rilanciare il quartiere». Roberto Felleca, 54 anni, cerca di nascondere con il suo immancabile sorriso la stanchezza e la tensione per l’organizzazione dell’inaugurazione del nuovo bar-caffè-punto ristoro nella Eni station, davanti alla rotatoria di piazza Sant’Avendrace. Ieri sera la grande festa per il taglio del nastro.

Un ritorno a casa in grande stile?

«Sono nato e cresciuto qui, tra Is Mirrionis, San Michele e Sant’Avendrace. Sono contento di poter investire in questi quartieri, troppe volte visti con diffidenza da chi non li conosce e non li ha mai vissuti».

Come ha iniziato la sua carriera da imprenditore?

«Sono orfano di padre da quando avevo 15 anni. Ho lavorato da ragazzino, riuscendo però a studiare per diplomarmi. Ho iniziato come operaio ascensorista in una ditta. Poi nel 1999 ho rilevato l’azienda, rilanciandola. Nel 2006 è passata alla ThyssenKrupp e io fino al 2016 l’ho gestita come manager. Nel frattempo ho però aperto una casa di riposo e avviato iniziative nel campo dell’edilizia. Tutto fino al 2016, anno in cui ho incontrato nuovamente il calcio».

Cioè?

«Ho giocato per tanti anni in numerose squadre sarde: Johannes, Pirri, Villacidrese, Monreale e Ferrini. Nel 2016 ho rilevato il Como dopo il fallimento di Preziosi: con il nostro gruppo, che ho presieduto e amministrato, lo abbiamo riportato in serie C e poi, nel 2019, ceduto all’attuale società, tra le più ricche nel mondo del calcio, per far sì che il Como potesse arrivare in serie A. Con il Foggia, un percorso simile: società comprata da un fallimento, rilanciata e portata in serie C fino a un passo dalla B».

Poi il ritorno in Sardegna?

«Esatto. Nel 2021 ho spostato nell’Isola tutti i miei interessi. Ho comprato la libreria Mondadori in via Roma e puntiamo ad aprire un grande caffè letterario. Poi un ristorante alla Marina. E ora la nuova impresa, grazie all’investimento di Eni, con la stazione di servizio qui a Sant’Avendrace».

Perché questo investimento?

«Io ed Eni crediamo nel rilancio di questo quartiere. Diamo una decina di posti di lavoro e puntiamo a dare un’immagine diversa a una delle porte della città. Qui si potrà pranzare e cenare. E abbiamo in programma un altro progetto, sempre con Eni, in un’altra zona».

