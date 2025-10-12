Ora in scena il “Ballo Sardo per pianoforte” di Luigi Silesu 

Continuano le attività di “Iscandula” nel quarantesimo anniversario della fondazione dell'associazione culturale diretta da Dante Olianas, da sempre impegnata nella ricerca e nella divulgazione della tradizione musicale della Sardegna. Venerdì 17 ottobre, con inizio alle 19, verrà presentata a Cagliari, nel Salone Parrocchiale della chiesa di Nostra Signora di Fatima a Giorgino, “Ballo Sardo per pianoforte a due mani”, la pubblicazione di Iscandula che contiene la copia anastatica dello spartito di trentadue pagine dell'omonima opera di Luigi Silesu, padre del compositore Stanislao: un'opera straordinaria per la sua aderenza al linguaggio musicale delle launeddas, ed eccezionale al confronto con le altre partiture di ballo sardo dell'epoca. Pubblicata nel 1894 dalle Edizioni dello stabilimento musicale di Adolfo Lapini a Firenze, l'associazione Iscandula l'ha ritrovata e data alle stampe nel 2013 in un volume con l'analisi e riscrittura critica di Salvatorangelo Pisanu e le ricerche storiche e l'edizione a cura di Marcello Furio Pili; allegato al volume, un CD contenente l'esecuzione di Fabrizio Marchionni al pianoforte e un adattamento di Bruno Camedda alla fisarmonica.

Aperto al pubblico gratuitamente, l'appuntamento di venerdì alle 19, vedrà la partecipazione di Salvatorangelo Pisanu, che ha analizzato e commentato l'opera di Silesu, Marcello Furio Pili, che ha curato l'edizione, Bruno Camedda e Fabrizio Marchionni, che eseguiranno dal vivo il “Ballo Sardo” alla fisarmonica e al pianoforte, quest'ultimo con l'accompagnamento coreografico tradizionale dei maestri di ballo Tonio Spiga e Cristina Deiana. In programma anche un’esecuzione al flauto dello spartito affidata a Simona Pittau, flautista dell’Orchestra Sinfonica di Vienna, impreziosita da un'interpretazione coreografica della danzatrice di danze orientali Elisa Nawal Serra. Tutte le presentazioni saranno supportate da Laura Frau, interprete del linguaggio dei segni. Nella seconda parte della serata, “Bell’arrosa, sa primu discoteca de ballu sardu in su mundu”, l'evento ideato da Iscandula nel 1997. A guidare le danze, Cosimo Lampis alle percussioni, Gianluca Piras alle launeddas, Celio Mocco alla fisarmonica e Pietro Tanda all'organetto.

