Ora in sardo “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” 

La traduzione è il primo veicolo di circolazione della cultura, e una lingua resta viva quanto più si traduce. È da qui che deriva l’idea di tradurre in sardo “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Dino Buzzati. Il racconto, in origine pubblicato a puntate nel 1945 sul Corriere dei Piccoli, esce oggi in un volume da collezione edito da Gaspari editore.

Il progetto nasce nel 2022, quando, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte dell’autore, la Fondazione Giuseppe Siotto, in collaborazione con l’Associazione internazionale Dino Buzzati, organizza una serie di eventi per celebrare lo scrittore bellunese. Tra questi, una mostra delle copertine de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” pubblicato nelle diverse lingue. Perché, dunque, non tradurre l’opera anche in lingua sarda? Come spiega Laura Fortuna nella prefazione al testo, tra le varianti è stato scelto il campidanese centrale, parlato nella zona d’origine della traduttrice, Antonella Puddu, e non distante dall’area di provenienza del curatore delle parti in rima del testo, Riccardo Pittau. A impreziosire il volume (“Sa famada invasioni de is ursus in Sicilia) è poi la mano di Emiliano Serreli, responsabile del progetto grafico e autore della copertina. In questa, che richiama lo stile di M.C. Escher, in un gioco di contrasti tra bianco e nero uomini e orsi si confondono. Proprio come accade nel racconto. La storia del re degli orsi Leonzio e dei suoi sudditi, che si uniscono agli uomini finendo per assumerne comportamenti e vizi, è molto più di un racconto per bambini e fa pensare a un’altra opera, pubblicata nello stesso anno, “La fattoria degli animali” di George Orwell. Tuttavia, a differenza dell’allegoria dello scrittore inglese, nella fiaba di Buzzati la critica politico-sociale lascia spazio alla speranza, con gli orsi che fanno ritorno alla vita di un tempo. La famosa invasione degli orsi in Sicilia nella traduzione in sardo campidanese è un progetto interessantissimo, che consente di riscoprire un piccolo capolavoro, adatto ai lettori di ogni età, e che fornisce linfa vitale alla lingua della nostra isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA