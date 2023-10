Ora il Villasimius vola 

Villasimius 1

Sant’Elena 0

Villasimius (4-3-3) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Mancusi, Rinino (34’ st Savage), Argiolas (37’ st Miranda), Melis, Camba, Kassama (37’ st Sanna), Ghiani (34’ st Mauro). In panchina Kirby, Taricco, Marci, Matta, Cireddu, Sanna, Mauro. Allenatore Nicola Manunza.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Delogu, Ibba, Rotaru, Vignati, Pinna, Pedoni (27’ st Melis), Atzei, Porru, Floris (42’ st Mura), Minerba (37’ st Ezeadi). In panchina Celli, Pilleri, Murgia, Onnis, Pintus, Anedda. Allenatore Marco Piras.

Arbitro : Lorenzo Travaini di Busto Arsizio.

Rete : 15’ pt F. Ghiani.

Villasimius. Con una rete di Filippo Ghiani (classe 2004) il Villasimius di Nicola Manunza batte un coriaceo Sant’Elena. Per la squadra del Sarrabus si tratta della terza vittoria consecutiva e del quarto risultato utile di fila. Tre punti che valgono il terzo posto in compagnia di Li Punti e Taloro Gavoi. Il Sant’Elena, squadra giovane con tanta qualità, resta a quota sette.

I padroni di casa si presentano col solito 4-3-3, con Lorenzo Camba punta centrale e Kassama e Argiolas sulle fasce. Il tecnico degli ospiti Marco Piras, privo di Fadda e Piroddi, schiera un modulo speculare con davanti Porru, Floris e Pedoni.

Nel primo tempo il Villasimius ha un maggior possesso palla ma il Sant’Elena, ben messo in campo e mantenendo le giuste distanze tra i reparti, chiude tutti i varchi. Da segnalare un’occasione capitata a Ghiani in avvio con Fortuna che si oppone e una deviazione aerea di Kassama su cross di Argiolas dalla sinistra, anche questo caso parata da Fortuna. Il Sant’Elena ci prova con Floris, che si accentra e calcia di poco alto. Nella ripresa dopo 15’ ecco il vantaggio dei padroni di casa. Sponda di Camba per Ghiani che calcia di prima intenzione: la palla, leggermente deviata da Vignati, s’infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di Fortuna. Al 24’ Kassama non trova lo specchio su cross dal fondo di Argiolas. Il Sant’Elena si riversa in avanti ma il risultato non cambia. Mercoledì le squadre si ritroveranno davanti per la Coppa Italia.

