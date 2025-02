Ora il tempio sogna in grande 

Tempio. Anche il sesto turno di ritorno, che come da programma è stato disputato di sabato, ha portato bene alle squadre galluresi di Eccellenza – Budoni, Calangianus, San Teodoro/Porto Rotondo e Tempio – tutte vittoriose nei rispettivi match.

E se il Budoni primo della classe ha espugnato il campo dell’Alghero del neo tecnico Mario Fadda, confermandosi così, con 6 punti di vantaggio, in vetta alla c lassifica, è stata una trasferta più che positiva anche per i Tempio, che nel confronto diretto di alta quota con l’Ossese ha riportato ai piedi del Limbara tre punti preziosi che valgono il terzo posto solitario in classifica a -1 dal Monastir e -7 dal Budoni.

Quella degli uomini dell’esperto tecnico Giorico è stata una vittoria in rimonta ma fortemente voluta e cercata. Andati in svantaggio agli albori della prima frazione non si sono scomposti, anche quando i loro vari tentativi si sono infranti contro le superlative parate del portiere di casa. La nebbia nella ripresa si è infittita sul “Walter Frau”, ma non ha annebbiato le idee dei tempiesi e del loro allenatore, il quale ha operato due sostituzione “mirate” che hanno cambiato il match.

L’ingresso di Bulla e Donati, due ali come si diceva una volta, molto sguscianti e dotati di ottima tecnica, ha determinato l’esito finale della gara. Il primo, incontenibile sul fronte sinistro, ha costretto al fallo da rigore il suo diretto avversario, col tiro dagli undici metri trasformato da capitan Arca. Poi il Tempio ha dimostrato di essere una grande squadra affondando il colpo: un altro assist perfetto, questa volta di Donati, ha permesso infatti al sempre più prolifico Lemiechevsky di raddoppiare, regalando ai suoi altri 3 punti per sognare in grande.

RIPRODUZIONE RISERVATA