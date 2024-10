Ora il sindaco di Orgosolo dà «sette giorni» al Palazzo: «Poi sarà mobilitazione» 

Al Consiglio regionale altri sette giorni possono bastare. Poi che cosa accadrà? Risposta laconica: «Vedremo quali iniziative intraprendere, di sicuro ci faremo sentire». Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, padre della Pratobello 24, ancora non afferra l’ascia di guerra. Ma anche ieri nessuna novità è arrivata dal Palazzo di via Roma, dove è in corso la verifica delle firme della proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 210.729 mila firme e che punta sull’Urbanistica, richiamando la specialità della Regione in materia, per liberare l’Isola dall’assalto dell’eolico e fotovoltaico.

L’ammonimento

«Tredici giorni non sono bastati per chiudere il riconteggio, in effetti in Consiglio regionale si stanno prendendo un periodo di tempo superiore alle attese», dice Mereu. «Non abbiamo precedenti attendibili, anche perché, negli ultimi quindici anni, solo in due casi erano state presentate al Consiglio regionale proposte di legge di iniziativa popolare. Ieri abbiamo chiamato gli uffici della Regione e hanno risposto che ci avrebbero fatto sapere». Mereu non la butta sull’astio: «Aspettiamo altri sette giorni, poi vedremo come comportarci», ha concluso. «Del resto i comitati hanno già detto la loro: non escludo nulla». Ma non significa che i coordinamenti decideranno di invadere Cagliari un’altra volta. Almeno nell’immediato.

Prudenza

In questa fase, infatti, prevale la prudenza. Anche se una manifestazione nell’immediato stuzzica, e non poco, i movimentisti della prima ora. Ma c’è anche chi aspetta evoluzioni sulle posizioni dei capigruppo della maggioranza riguardo alla legge, spostando l’attesa sul piano politico. «Il nodo cruciale di questo ritardo nel riconteggio è che il Campo largo sta cercando di guadagnare tempo», dice Michele Zuddas, avvocato, vicino ai coordinamenti. «Il problema è al loro interno, nel Movimento 5 Stelle. Ma esiste sulla Pratobello 24 una maggioranza trasversale. Poi, tutto è possibile: anche la piazza. Uno spiraglio resta, alla governatrice: basterebbe che a fine conteggio chiedesse lei, o chi per lei, la procedura d’urgenza. Sarebbe un buon ritorno in campo, davvero da presidente dei sardi».

La linea

Posto che per ora questa eventualità si profila come fantapolitica, viste le proposte politiche in campo, la linea dei coordinamenti sembra essere comunque quella dettata da Mereu: nessun attendismo, ma se il ritardo dovesse persistere, la protesta potrebbe essere declinata nei modi più svariati. Nei giorni scorsi Luigi Pisci, del comitato Sarcidano, aveva annunciato la convocazione dei coordinamenti in seduta plenaria per decidere se manifestare: «La politica», dice, «non sottovaluti la forza di una mobilitazione così vasta». In Gallura, tuttavia, la protesta ha già preso la strada dei presidi permanenti in prossimità delle aree già offese dal fotovoltaico, «con un’informazione costante di quel che sta accadendo nel territorio di Tempio, per entrare in relazione con chi, oggi, snobba i pericoli che minacciano l’area del Limbara», fa sapere Maria Grazia Demontis.

