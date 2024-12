Ora il sant’elena vola 

Sant’Elena 2

Atletico Cagliari 0

Sant’Elena (4-3-1-2) : Serra, Dessì (31’ st Onnis), Amud (42’ st Tamburini) Delogu, Pinna, Angiargia, Pilleri (12’ st Zeby Drebli), Giancarli, Iesu (29’ st Piras), Rotaru, D’Agostino (44’ st Pisano). In panchina Celli, Boi, Saba, Ferro. Allenatore Rinino.

Atletico Cagliari (4-3-2-1) : Aramu, Bevere, E. Secci, Biondi, Aime, Antinori, Sanna, Caddeo (19’ st Morello), Tumatis, Usai (28’ st Pintor) Ligas (33’ st Montisci). In panchina Simula, Congiu, Farci, Mereu, A. Secci, Simula. Allenatore Madau.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : 32’ pt Iesu (r), 24’ st D’Agostino.

Note : ammoniti Angiargia, Serra e Onnis.; recupero 2’ pt e 4’ st. Spettatori 50 circa.

Il Sant’Elena si impone per 2-0 sull’Atletico Cagliari e, complice il pari della capolista Lanusei nell’anticipo contro la Tharros, sale al secondo posto in classifica e sogna in grande. I quartesi partono bene: al 13’ cross di Iesu da sinistra in area piccola ma D’Agostino, che era entrato in scivolata, manca di un soffio l’appuntamento con il gol. Dopo una manciata di minuti, scocca il 17’, lo stesso fantasista quartese calcia alto da buona posizione. La reazione dell’Atletico è affidata al 23’ a un violento fendente di Sanna, la palla sorvola di mezzo metro la traversa. Al 32’ il primo snodo decisivo: Amud viene sgambettato in area, l’arbitro indica il dischetto del rigore e il centravanti Iesu spiazza Aramu dagli undici metri per l’1-0. Il primo tempo si chiude, al 44’, con un piazzato di Ligas dai venti metri da sinistra, Serra respinge.

La svolta

Al 2’ della ripresa il portiere di casa compie il capolavoro di giornata: dapprima sgambetta Caddeo in area per frenarne la corsa verso la rete, poi però para il rigore che il signor Torsani assegna all’Atletico con uno strepitoso balzo sotto l’incrocio dei pali.

È la svolta della sfida: il Sant’Elena, scampato il pericolo, non concede più nulla e anzi al 24’ trova il gol del decisivo 2-0 con un capolavoro di D’Agostino che prende palla ai 25 metri, si beve tre avversari in slalom e, con un delicato tocco di esterno, raddoppia mettendo al sicuro il risultato. Finisce così e ora il Sant’Elena guarda molto in alto.

