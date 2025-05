«Ora il Sant’Elena punterà sui giovani» 

Quartu. Il sogno Eccellenza ora è lontano per il Sant’Elena. La squadra quartese deve accontentarsi del secondo posto nella graduatoria per eventuali ripescaggi nel massimo campionato regionale dopo il ko, domenica scorsa, nel match di ritorno della finale playoff contro il Tortolì.

Al momento le formazioni che hanno il diritto di partecipare al prossimo torneo sono diciassette: dodici presenti nella stagione appena conclusa, tre retrocesse dalla Serie D (Ilvamaddalena, Cos e Atletico Uri) e due promosse dalla Promozione (Lanusei e Buddusò). Il Monastir è impegnato nei playoff nazionali per la D e potrebbero diventare sedici. Bisognerà capire le intenzioni della Figc, nel caso i campidanesi non conquistassero la promozione, e l’esito della possibile richiesta di ripescaggio che la Cos ha annunciato di voler presentare.

In casa Sant’Elena c’è ancora un pizzico di delusione. «Domenica la squadra ha disputato un buon primo tempo creando diverse occasioni», esordisce il vice presidente Stefano Melis, «il Tortolì ci ha impensierito una sola volta. Nella ripresa gli ogliastrini hanno realizzato due reti in cinque minuti, il tecnico Loi non ha nemmeno avuto il tempo di fare gli accorgimenti dopo la prima rete. Accettiamo il risultato del campo e facciamo i complimenti al Tortolì, che ringraziamo per l’accoglienza. Un grazie va anche ai nostri tifosi, che ci hanno sostenuto numerosi. Speranze di ripescaggio? Quasi nulle. Al momento non ci sono posti vacanti».

Il futuro? «Ci riuniremo a breve per valutare il da farsi. Punteremo tanto sul settore giovanile e la scuola calcio».

