Ora il Sant’Elena ci crede 

Quartu. Soltanto due settimane fa, dopo la sconfitta a Capoterra con il Ghilarza, la retrocessione per il Sant’Elena sembrava un epilogo certo e inevitabile. Invece i successi arrivati nelle ultime due giornate con Calangianus e San Teodoro riaccendono le speranze salvezza dei quartesi. Un risultato che, per la squadra di Maurizio Rinino, potrà passare solo dai playout, distanti cinque lunghezze. I biancoverdi, da qui al termine del campionato, hanno a disposizione tre partite e 9 punti per ribaltare i pronostici ed entrare nella griglia utile per gli spareggi, tenendo conto che non si disputeranno se il margine tra 13ª e 14ª classificata dovesse essere maggiore di 6 punti al termine del campionato. Molto dipenderà dai risultati di Bosa (terzultimo a 26 punti) e Carbonia (quartultimo a quota 28).

Il precedente

Questo rush finale richiama il precedente della scorsa stagione quando, sotto la guida di Marco Piras, la squadra riuscì a compiere un’incredibile rimonta nelle ultime giornate conquistando i playout per il rotto della cuffia e vincendo successivamente gli spareggi contro Nuorese e Lanusei. In quell’occasione i quartesi furono protagonisti di un vero miracolo sportivo, conquistando una salvezza che sembrava impossibile. Oggi la situazione appare più compromessa ma la matematica lascia ancora aperto qualche spiraglio.

Il tecnico ci crede

«Queste ultime vittorie», spiega l’allenatore Maurizio Rinino, «ci spingono ulteriormente a dare il massimo nei prossimi impegni. Quando sono arrivato, circa un mese e mezzo fa, i ragazzi erano psicologicamente provati. Fin da subito ho riscontrato un grande potenziale. È innegabile che, trovandoci in questa posizione di classifica, ci siano stati dei problemi. Tuttavia sono convinto che i ragazzi non meritino la retrocessione. La classifica attuale non rispecchia il loro valore. E anche quando siamo usciti sconfitti dal campo, le prestazioni non sono mai mancate, come contro il Taloro, la Ferrini e il Ghilarza. Purtroppo la situazione è delicata e non dipende più solo da noi. Dobbiamo provare a vincere queste ultime tre partite e sperare che le altre sopra di noi non facciano risultato. A prescindere da come andrà, ciò che mi rende più orgoglioso è lo spirito con cui i ragazzi stanno affrontando questo finale. Sono invece deluso per la squalifica di quattro turni che sto scontando. La reputo ingiusta, non ho mai rivolto espressioni ingiuriose verso il direttore di gara».

Presente e futuro

A sua volta il presidente Luca Meloni ricorda di aver dichiarato «che avremmo venduto cara la pelle su tutti i campi e così stiamo facendo. Vogliamo dimostrare a tutti che il Sant’Elena è vivo. Le prestazioni che i ragazzi stanno offrendo in questo finale di campionato non rispecchiano l’attuale posizione in classifica. In futuro vogliamo portare avanti la valorizzazione dei giovani».

