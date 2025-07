Ora il Sant’Elena attende il salto in Eccellenza 

Quartu. Il ripescaggio della Cos in Serie D libera un posto che, in Eccellenza, dovrebbe spettare al Sant’Elena, pronto a rientrare nel massimo campionato regionale dopo una stagione di assenza: i biancoverdi pochi mesi fa hanno perso la finale playoff di Promozione contro il Tortolì (a sua volta sarà ripescato in Eccellenza per la scomparsa del Barisardo: manca l’ufficialità) e sono secondi nella lista dei “recuperabili”. Per i quartesi sarà la 22esima partecipazione al torneo. Solo il Taloro ha fatto meglio, con 26 presenze consecutive. «Attendiamo l’ufficialità», dice il patron Luca Meloni, «ma il nostro ripescaggio dovrebbe essere automatico. Sarebbe il giusto premio per l’ultima stagione, fantastica nonostante le grandissime difficoltà che tutti conoscono». Il club da anni non ha un impianto di gioco e deve cercare ospitalità altrove.

Nei precedenti 21 campionati il Sant’Elena ha raccolto 775 punti in 620 partite con 214 vittorie, 168 pareggi e 238 sconfitte. La società ha debuttato in Serie D nel 1966/67 conquistando la C2 nel 1979/80: all’epoca fu la seconda squadra sarda dopo il Cagliari. Tre le stagioni in C. Il bomber di quegli anni fu Mario Mureddu, autore del gol promozione contro il Casalotti Roma nello storico campo “Rosas”. (ant. ser.)

