Ora il salto di qualità in trasferta 

Altri tre punti, pesantissimi, conquistati in casa, dove il Cagliari ha costruito metà salvezza. Quindici in tutto tra le mura amiche sui diciotto complessivi. Già, diciotto. Proprio quelli che Ranieri sperava di avere alla fine del girone d’andata, arrivati novanta minuti dopo, praticamente in extremis. Fattore Domus. Sempre, comunque. Con la vittoria sul Bologna i conti tornano quasi alla lettera. Sfatato finalmente anche il tabù reverenziale, visto che sino all’altro ieri Pavoletti e compagni erano stati sempre battuti dalle big del torneo (e la squadra emiliana, colpita e affondata in rimonta, big lo è diventata sul campo in questi cinque mesi). Prova di forza. Impressionante poi la spinta emotiva che parte dagli spalti e trova sfogo in campo, o viceversa. L’adrenalina si taglia a fette nel cuore pulsante di Sant’Elia, soprattutto nei momenti di difficoltà. E c’è un’empatia pazzesca tra giocatori, allenatore e tifosi. Come se fosse una partita a trecentosessanta gradi, con le emozioni che si susseguono, weekend dopo weekend, in una miscela esplosiva. Serve, però, un cambio di marcia in trasferta dove, al contrario, il bilancio è al limite dell’imbarazzo con tre pareggi (a Torino, Salerno e Lecce) e ben sette sconfitte. E quale occasione migliore, domenica prossima, proprio contro quel Frosinone che ha segnato la svolta dei rossoblù in Sardegna con un 4-3 da leggenda e che potrebbe ora spalancargli la strada anche lontano dall’Isola.

La vittoria di tutti

Alla faccia dell’emergenza. Persino Ranieri, a fine gara, si è lasciato andare con un liberatorio «ci siamo, dai». Quasi a voler suggellare davanti alle telecamere la crescita della sua squadra, brava a ricompattarsi dopo «venti minuti da incubo» (come li ha definiti lui stesso) e reggere il confronto con la rivelazione del torneo, per poi vincerlo addirittura. «È stata la vittoria della squadra e del pubblico», ha insistito Ranieri, lasciando la scena agli altri. Ma è stata anche (o soprattutto) la sua vittoria. Per come è riuscito ad aggiustare la gara in corsa (passando dall’albero di Natale alla difesa a tre), per certe scelte individuali (alcune davvero sorprendenti) e per la mentalità (un misto di resilienza, perseveranza, spirito di sacrificio e senso di appartenenza) che ha trasmesso a ogni componente della rosa. Ed è stata pure la vittoria degli acquisti estivi che il campo sembrava aver bocciato nella prima parte della stagione: Wieteska, Sulemana e, soprattutto, Petagna. Una piccola-grande rivincita - guarda caso - nel giorno in cui mancavano - contemporaneamente - Lapadula, Oristanio, Luvumbo, Shomurodov e Mancosu.

L’esame di maturità

I conti iniziano a tornare anche in classifica con l’aggancio all’Udinese e lo strappo sull’Empoli (scesa a -5) e la Salernitana (addirittura a -6). Ora il calendario propone due partite cruciali - contro Frosinone e Torino - prima del doppio confronto con le romane. Soprattutto quella in programma tra cinque giorni contro l’ex Di Francesco. Per l’occasione, è prevista una grande mobilitazione di tifosi dalla Sardegna. Una fetta di Domus allo “Stirpe” per far sentire i rossoblù a casa anche in Ciociaria, per sollevare l’asticella e ritornare nell’Isola con la pancia piena. Tutti insieme. Appasionatamente.

