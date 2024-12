Ora il Riu Nou non fa più paura 

Ruspe e operai sono andati via pochi giorni fa, dopo oltre un anno e mezzo di lavori che finalmente hanno messo in sicurezza il Riu Nou, il canale che attraversa Selargius e arriva sino a Quartucciu. Un restyling completo che restituisce decoro a una porzione nel centro della città, oltre a mitigare il rischio idrogeologico. Un piano anti allagamenti che riguarda anche il resto del territorio: dalla pulizia delle caditoie alla sostituzione dei tombini in diverse strade che dopo ogni pioggia si trasformano in fiumi. «Si sta studiando anche un sistema di vasche di laminazione nel centro abitato», annuncia il sindaco Gigi Concu, «tutti interventi che serviranno per mettere ulteriormente in sicurezza la città».

Il progetto

Lavori iniziati ad agosto 2023 e concentrati nei 970 metri di percorso del fiume. Primo step la pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, sino alla realizzazione di strutture in metallo lungo gli argini necessarie per frenare la ricrescita delle canne che nel tempo avevano trasformato il rio in una lingua verde che impediva il regolare deflusso dell’acqua. Situazione peggiorata dalla presenza di rifiuti abbandonati lungo gli argini del corso d’acqua. Fuori dal progetto la parte di canale in zona via Custoza. «Lì viene fatta la manutenzione ordinaria, non è necessario intervenire per allargare gli argini», sostiene Concu.

Stop agli allagamenti

Il cantiere - da 1 milione e mezzo - è stato completato alcuni giorni fa, dopo un rallentamento che ha allungato i tempi dei lavori previsti inizialmente in progetto. «Un intervento che oggi restituisce a tutti noi un’immagine sicuramente più decorosa e soprattutto ci consente di scongiurare ogni possibile rischio alluvioni anche in vista dell’arrivo delle piogge», spiega il sindaco. «Grazie ad appositi scavi abbiamo definito l’alveo e gli argini e realizzato appositi muretti e strutture metalliche per impedire la ricrescita delle canne. Si è provveduto inoltre a sfalciare ll canneto e a rimuovere i rifiuti abbandonati dagli incivili negli argini: ora l’acqua potrà fare il suo corso senza incontrare alcun ostacolo e dunque si scongiura ogni eventuale rischio».

Gli altri interventi

Intervento che da solo però non basta a risolvere il problema allagamenti che ad ogni pioggia si verifica, in primis in via Istria. Disagio più volte denunciato anche dai banchi della minoranza, in primis dal consigliere Alberto Cappai. «Oltre all’ordinaria manutenzione delle caditoie, stiamo affidando un ulteriore intervento da 30mila euro che prevede la sostituzione di alcuni tombini al centro della strada in via Roma e via Istria con nuovi chiusini forati, questo consentirà di far defluire con più facilità l’acqua piovana», dice Concu. «Una soluzione in attesa di definire un progetto di vasche di laminazione all’interno dell’abitato».

