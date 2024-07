Ora il Psg punta su Kvara 

Il Milan è protagonista del mercato. Dopo gli innesti già fatti, tratta a oltranza col Monaco per Fofana (ma c’è l’inserimento di ManUnited e Atletico Madrid) e spinge per avere dal Salisburgo il difensore Pavlovic e dall’Udinese il centrocampista Samardzic, ma non c’è l’accordo per la contropartita tecnica perché i friulani hanno chiesto l’attaccante Colombo, che però sembrava destinato all’Empoli, il terzino Bartesaghi e il fantasista Zeroli, ora con la Nazionale agli Europei U19. I rossoneri non vogliono cedere gli ultimi due e quindi per ora il discorso è chiuso. Il West Ham ha ricevuto un no alle richieste per Tomori, mentre Maignan potrebbe interessare al Manchester City nel caso Ederson vada a giocare in Arabia. Ceduti Simic (Anderlecht) e Romero (Alaves).

Tra Roma e Juventus continuano i colloqui per Soulé, per il quale i bianconeri chiedono un minimo di 30 milioni che serviranno a finanziare in parte l’acquisto di Koopmeiners dall’Atalanta. A sua volta la Dea farà un altro tentativo per O’Riley, centrocampista danese dei Celtic Glasgow, autore di 19 gol e 18 assist nella scorsa stagione. I bergamaschi hanno offerto 17 milioni più 2 di bonus, mentre gli scozzesi ne pretendono 27 più 2 di bonus. Il Bologna, in attesa che sia definitivamente risolta la questione Calafiori, tiene i contatti con Hummels, che preferisce la soluzione emiliana a quelle di Roma e Maiorca, e ha chiuso l’accordo col Tolosa per il centravanti olandese Dallinga, possibile erede di Zirkzee.

A Napoli continua a fare notizia Osimhen, la cui situazione non si sblocca: il Psg non sembra interessato al nigeriano e vuole invece ingaggiare Kvaratskhelia, mentre l’altro obiettivo è il milanista Leao. Così l’attaccante nigeriano resta in stand by e di conseguenza anche Lukaku, che si è promesso a Conte. Il Monza stringe per un doppio colpo in entrata: Daniel Maldini e Sensi, quest’ultimo svincolatosi dall’Inter. Al Torino piace molto Tessman del Venezia, ora alle Olimpiadi con gli Usa. La carta giusta per accelerare la trattativa sarebbe Pellegri, sul quale sarebbe piombato però anche il Como dove c’è quel Fabregas, ora allenatore, che è stato suo compagno di squadra nel Monaco. Il Venezia tiene d’occhio Esposito dello Spezia e Nicolussi Caviglia della Juve, il quale però sembra non gradire l’eventuale trasferimento. I lagunari hanno anche chiesto Cancellieri alla Lazio. L’Atletico Madrid ha praticamente preso Dovbyk dal Girona, che ora per sostituire l’ucraino potrebbe chiedere Castellanos al club del presidente Lotito.

RIPRODUZIONE RISERVATA