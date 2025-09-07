ora il nonno attende la medaglia 

È stato come sempre un abbraccio collettivo quello che ieri sera ha avvolto Narbolia, comunità abituata ai successi di Alessia Orro, ma ancora capace di commuoversi per la “sua” campionessa. L’ azzurra ha impreziosito la sua collezione di successi con il titolo mondiale e il riconoscimento che la consacra come migliore giocatrice del torneo. Un trionfo che ha acceso l’entusiasmo del paese, con una festa protrattasi fino a tarda notte.

Davanti all’abitazione della famiglia Orro si sono riversate tantissime persone per condividere la propria gioia con papà Pinuccio e mamma Caterina Scanu. I genitori, che hanno seguito a casa la finale, sono stati raggiunti poco dopo dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu, il primo a portare le congratulazioni a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Dal balcone di casa pendeva la bandiera con il volto della campionessa, un simbolo che ha reso ancora più emozionante l’abbraccio con il paese.

Al centro polivalente, tanti narboliesi avevano invece assistito alla gara sul maxi schermo e al fischio finale è scattato un corteo spontaneo, colorato dal tricolore e accompagnato da cori e canti. Un entusiasmo travolgente che ha ricordato le grandi feste di paese, ma con un protagonista speciale: Alessia, la ragazza partita da Narbolia neppure quattordicenne e arrivata in cima al mondo. «Alessia è stata ancora una volta bravissima», dice il sindaco Vargiu. «Questo successo conferma una crescita costante, frutto di anni di sacrificio e lavoro. Sin da piccolissima ha creduto nelle sue capacità e non si è mai fermata, consapevole del talento che aveva tra le mani. Ora raccoglie i frutti, ma lo fa sempre con umiltà». Il primo cittadino si prepara ad accogliere la campionessa al rientro in paese, che potrebbe avvenire domani. «Sarà ancora un grande momento», assicura. «Alessia lo merita perché è un’atleta straordinaria di cui dobbiamo andare fieri, ma è soprattutto una ragazza che ha mantenuto intatta la sua semplicità. Per questo la gente la ama. Continua a mettersi in gioco, senza mai sentirsi arrivata».

Un orgoglio che si legge anche negli occhi dei familiari. «Siamo felicissimi», racconta papà Pinuccio. «Non diamo mai nulla per scontato, affrontiamo ogni competizione con i piedi per terra, ma oggi siamo felicissimi». Sentimenti condivisi con il nonno Peppino, che dopo la finale è sceso in piazza e non vede l’ora di riabbracciare la nipote per emozionarsi ancora una volta. Magari con l’ennesima medaglia d’oro al collo.

