Ora il Milan sa come fare 

Empoli 0

Milan 2

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez, De Sciglio, Marianucci, Viti (28' Goglichidze), Gyasi, Henderson (70' Kouamè), Grassi (81' Bacci), Pezzella, Esposito (81' Konatè), Cacace, Colombo (70' Zurkowski). In panchina Silvestri, Seghetti, Falcusan, Tosto, Sambia, Brayan. All. D'Aversa.

Milan (4-4-2) : Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Musah, Fofana (46' Pulisic), Reijnders (69' Thiaw), Jimenez (46' Leao), Abraham (46' Gimenez), Joao Felix (84' Terracciano). In panchina Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Chukwueze, Sottil. All. Conceiçao.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti: 68' Leao, 76' Gimenez.

Note: angoli 6-2 per il Milan. Recupero: 3' e 4'. Espulsi: 55' Tomori e 66' Marianucci, ammoniti Joao Felix, Tomori, Henderson, Grassi, Gimenez.

Empoli. Dopo aver raggiunto la semifinale in Coppa Italia, il Milan si rilancia in campionato e vince anche a Empoli con un grande secondo tempo: decisivi i gol di Leao e di Gimenez, il primo in serie A per il messicano arrivato dal Feyenoord. Primo tempo a ritmi blandi da parte di azzurri e rossoneri: si aspetta la fantasia offensiva del Milan ma è l'Empoli a creare due vere occasioni, la prima con Esposito – murato da Walker – e la seconda al 33', Colombo calcia di potenza col suo sinistro ma la palla si stampa sul palo interno.

Dopo l'intervallo, Conceiçao riesce a dar la scossa alla squadra con tre cambi: escono Jimenez, Abraham e Fofana, entrano Leao, l'atteso Gimenez e Pulisic. La connessione portoghese tra Leao e Joao Felix si vede subito al 50': il primo cerca il secondo, che prova un colpo di tacco ma non è preciso. Al 55' Tomori interviene in ritardo su Colombo, riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso. La parità numerica si ristabilisce al 65' perché Marianucci riceve un rosso diretto dopo aver risposto a una provocazione di Gimenez (ammonito): l'arbitro Pairetto è costretto a guardare il video. Al 68' il Milan trova il gol del vantaggio: perfetto cross di Pulisic da destra, sul secondo palo arriva Leao ed è gol. Il raddoppio arriva al 76' dall'uomo più atteso, Gimenez: ancora assist di Pulisic per il messicano che controlla, rientra sul sinistro e apre l'interno. Joao Felix ha anche una buona occasione per il 3-0, ma non riesce a segnare. E' festa comunque per i rossoneri attesi adesso playoff di Champions sul campo del Feyenoord. Per l'Empoli la prossima sarà la delicata trasferta di Udine.

RIPRODUZIONE RISERVATA