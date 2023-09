Ora il Milan non si ferma più 

Milan 2

Lazio 0

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria (24'st Florenzi), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (28'pt Musah), Adli (24'st Pobega), Reijnders; Pulisic (37'st Chukwueze), Giroud (24'st Okafor), Leao. In panchina Sportiello, Mirante, Jovic, Romero, Thiaw, Pellegrino, Bartesaghi. All Pioli.

Lazio (4-3-3) : Provedel: Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (22'st Kamada), Rovella (22'st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (30'st Pedro), Castellanos (30'st Immobile), Zaccagni (37'st Isaksen). In panchina Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Lazzari, Cataldi. All Sarri.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel st 15' Pulisc, 42' Okafor.

Note : angoli 7-1, recupero 2' e 5', ammoniti Marusic, Romagnoli , Leao, Theo Hernandez e Maignan.

Milano. Tre indizi fanno una prova: il Milan è lì dove merita di essere e dopo l'1-0 al Verona e l'1-3 di Cagliari, piega anche la Lazio con due gol. Per farlo, dopo metà gara alla pari, nella ripresa sfodera cattiveria, agonismo e qualità quando l'avversario va in debito di ossigeno. Decidono Pulisic e Okafor, addolcendo una serata che ha la sola amarezza del nuovo stop per infortunio di Loftus-Cheek. I ritmi alti dell'avvio resteranno tali per tutti o primi tre quarti d'ora di gioco, nonostante il caldo del tardo pomeriggio. La prima occasione al 12’, con Felipe Anderson che sfrutta un'incertezza di Kjaer. All'attaccante biancoceleste si apre un'autostrada, ma il sinistro sbatte sull'esterno della rete. L'occasione più nitida nel finale: cross dalla destra di Musah, girata di Giroud che costringe Provedel a intervento in due tempi, con il tacco di Reijnders da posizione defilata che sbatte sul palo esterno.

Nella ripresa Adli dirige le operazioni: cerca e trova il tocco di fino per Reijnders, che sulla sinistra prolunga per Leao, cross in mezzo per il nuovo movimento a rientrare di Pulisic che scaglia dentro l'1-0. Ci prova anche Musah che addomestica in area e fa volare Provedel a toglierla dal primo palo. È il segnale che Sarri aspettava per mettere in campo Immobile, dopo averlo definito disponibile «solo se la sua presenza sarà irrinunciabile». Ma è sempre Milan: ancora Pulisic e poi Reijnders, timidi tentativi di Luis Alberto e Isaksen dall'altra parte. Finché Leao scappa a Casale, mette in mezzo dal fondo e Okafor si fa trovare pronto per timbrare il suo secondo gol consecutivo. Ci sarebbe tempo anche per un gran gol di Pedro nel recupero: un destro a giro sotto l'incrocio, che il Var annulla per fuorigioco di Immobile.

