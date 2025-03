Ora il Lanusei sogna la Coppa (e l’Eccellenza) 

Per andare in finale il Lanusei ha scalato le montagne russe. Ad agosto la squadra era un cantiere e in pochi, forse uno sparuto gruppo di temerari, potevano pronosticare il raggiungimento di un simile traguardo. Ora c’è una Coppa Italia in palio, un trofeo parallelo al campionato di Promozione e al conseguente sogno chiamato Eccellenza. Gli uomini di Alberto Piras, forti del 5-1 dell’andata, hanno sbrigato con disinvoltura la pratica della qualificazione. E si sono serviti del Guspini per cucinare nel migliore dei modi l’avvicinamento al duello di domani con il Pirri che potrebbe essere un crocevia della stagione.

La presidentessa

«Siamo felici»: Valentina Vacca, patron del Lanusei, che culla due ambizioni: salire in Eccellenza e sollevare la Coppa Italia, già conquistata ai tempi di Francesco Loi. «Abbiamo iniziato ad agosto tra tante difficoltà e arrivare in finale di Coppa non è mai semplice anche perché i turni infrasettimanali sono un importante dispendio di energie», sottolinea la numero uno del club biancorossoverde.

Ma siccome l’appetito vien mangiando, all’ultimo atto della competizione, che vedrà di fronte il Coghinas (giustiziere del Buddusò), il Lanusei si presenterà con una missione ben precisa: «Vogliamo vincere», dice la presidente che può essere più che soddisfatta della stagione fin qui disputata dalla squadra.

Ma senz’altro l’avversario venderà cara la pelle. «Sappiamo che il Coghinas è una squadra attrezzata». Come il Lanusei, anche la squadra di Congiu è in piena corsa per salire in Eccellenza. Nel girone B occupa il terzo posto, a -6 dal Buddusò e a -1 dall’Usinese. «Chiederemo ai nostri avversari la disponibilità a giocare la finale dopo la fine del campionato», conclude Vacca. Intanto ieri sera dirigenti, staff e giocatori hanno brindato all’approdo in finale con una cena conviviale.



RIPRODUZIONE RISERVATA