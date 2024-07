Ora il ds Bonato deve sfoltire la rosa 

Con gli acquisti di Adopo, Zortea e Piccoli il Cagliari socchiude le porte in entrata e valuta soprattutto i movimenti per sfoltire la rosa. Anche se il ds Bonato resta attento a possibili situazioni, come il centrocampista malese Coulibaly della Salernitana.

Bari chiama

Tra i rossoblù con la valigia sul letto ci sono Radunovic e Pereiro, entrambi all’ultimo anno di contratto. Il portiere è stato messo nel mirino dal Bari, contro cui fu grande protagonista nella gara d’andata della finale dei playoff di due anni fa. In caso di uscita, al Cagliari servirà un dodicesimo di Scuffet. Ma i pugliesi sono alla ricerca anche di un trequartista e potrebbero interessarsi al Gaston uruguaiano, reduce da una seconda parte di stagione da protagonista con la Ternana.

Giovani

Questa prima fase di ritiro è stata utile al tecnico Nicola anche per valutare i tanti giovani presenti in organico, tra quelli portati avanti dalla Primavera (come Catena e Kingstone) e quelli rientrati dai prestiti (Veroli e Kourfalidis).

Sarà il tecnico a decidere chi eventualmente confermare e chi, invece, mandare ancora in prestito. Da decidere, poi, anche il futuro di Marin e Lapadula, che, assieme a Obert, si uniranno ai rossoblù in Val d’Aosta.

