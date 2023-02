Ora il Cus può vedere la luce  Vittoria-salvezza a Roseto  

Panthers Roseto 68

Cus Cagliari 74

Aran Roseto : Micovic 2, Mitreva 16, De Marchi, Sanchez 7, Kelly 24, Lombardo 9, Polimene ne, Azzola ne, Schena, Ceccanti ne, Rios, Manfrè 10. All. Romano

Cus Cagliari : Puggioni 7, Caldaro 15, Giangrasso 9, Stawinska 12, Striulli 13, Paoletti 14, Venanzi ne, Saias, Gagliano 4, Usai ne. All. Xaxa

Parziali : 18-29; 44-47; 55-59



La luce in fondo al tunnel. Il Cus Cagliari fa suo lo spareggio salvezza di Roseto e abbandona l’ultimo posto solitario. Il primo blitz esterno della stagione ha il dolce sapore della rinascita per le universitarie, che irrompono in zona playout con 8 punti. La classifica resta complicata, ma ora fa un po’ meno paura.

La cronaca

La pressione della sfida da dentro o fuori si fa sentire, ma solo sulle gambe delle rosetane. Il Cus, infatti, trova subito feeling col canestro, e chiude il primo quarto sul +11 mandando tutti a referto. La reazione delle abruzzesi arriva nel secondo periodo: Kelly si carica la squadra sulle spalle e la conduce al sorpasso, ma Paoletti risponde e consente alle cussine di tornare negli spogliatoi avanti di 3. Nel secondo tempo la contesa si fa ancor più equilibrata: dopo essersi difeso dagli assalti, il Cus sbanda sotto i colpi della solita Kelly, ma poi riprende il filo del discorso nell’ultimo quarto e vola verso il successo con Giangrasso e Striulli. «Siamo felici», commenta coach Xaxa, «abbiamo dimostrato quanto ci teniamo a restare in questo campionato. Siamo pronti a dare battaglia contro tutti».